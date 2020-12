A dos años de que iniciara su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su administración ha ahorrado poco más de un billón 300,000 millones de pesos en compras y contratos.

Desde el patio central de Palacio Nacional, al rendir su mensaje, el mandatario sostuvo que desde su primer día de gestión, dio inicio al combate a la corrupción y se puso en práctica una política de austeridad republicana, acciones que han causado grandes ahorros a la Nación.

“Hemos ahorrado, en dos años, un billón 300,000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustibles y disminuyendo la defraudación fiscal y otras malas prácticas en la hacienda pública”, aseveró frente a poco menos de 100 invitados de honor.

Asimismo, resaltó que la austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos, que se "manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías", ha permitido liberar presupuesto en beneficio del pueblo.

En tanto, añadió que con dicha fórmula, que incluye gobernar sin lujos ni frivolidades, “hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios del combustibles y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres”.

López Obrador recordó la implementación de programas como la universalidad de la pensión para adultos mayores, el apoyo para niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos.

Habló sobre el apoyo al campo a través de apoyos directos a productores y pescadores, el establecimiento de precios de garantía y la puesta en marcha del Programa Sembrando Vida.

También resaltó la cancelación de la “mal llamada” reforma educativa y el proceso de construcción de 140 universidades públicas y el aumento en 7,200 las becas para investigadores, para un total de 123,000 apoyos.

Reiteró que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco ha significado un ahorro por 220,000 millones de pesos y aseguró que el nuevo Aeropuerto en la base naval de Santa Lucía será inaugurado el 21 de marzo de 2022.

El mandatario federal calificó como "milagro social" la cifra récord en remesas, mismas que este año llegarán a la suma de 40,000 millones de dólares en beneficio de 10 millones de familias.

Atención a la pandemia de Covid-19

López Obrador comentó que la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 ha sido menos doloroso que luchar contra los contagios del coronavirus.

El Presidente destacó que su gobierno enfrentó esta crisis con eficacia y estrategias no convencionales.

"En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar la crisis sanitaria y económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos ha permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad, por el bien del pueblo y de nuestra nación", dijo.

Insistió en que se ha cumplido con el pronóstico de que la recuperación económica ante la crisis tendría un comportamiento en "V".

"La economía empieza a crecer y del millón 117,584 empleos formales perdidos, ya se han recuperado 555,600. Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613,536 puestos de trabajo que tenía registrados el IMSS", reiteró.

Inseguridad en México

El mandatario federal reconoció que el aumento en homicidios y feminicidios, pero dijo que se ha registrado la reducción de delitos de alto impacto y del fuero común.

"En los 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018 los delitos del fuero federal se han reducido en 30 por ciento", comentó y destacó el respaldo "incondicional" del Ejército mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

López Obrador admitió que "no todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único", sin embargocomentó que ya están sentadas la bases de la transformación, "a dos años puedo afirmar que ya logramos ese objetivo".

