La Fábrica de Santa celebra 25 años, en el Teatro Rafael Solana

Como cada año y como ya es costumbre desde el 2000, este año La Fábrica de Santa vuelve a abrir sus puertas para celebrar su 25° aniversario y para que las familias mexicanas puedan disfrutar una vez más de una mágica Navidad, siendo la obra de teatro musical navideña con mayor tradición en el país, con música e historia originales, diseñado para que tanto niños y adultos se diviertan y disfruten de esta maravillosa historia, con mensajes que enaltecen la amistad, el trabajo en equipo, la empatía, el cuidado del medio ambiente, entre otros.

El éxito de La Fábrica de Santa se ha extendido a toda la República Mexicana, realizando cada año giras por el territorio nacional y en el extranjero, tocando las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Toluca, Querétaro, Cancún, Saltillo, Colima, Villahermosa, Veracruz, Puebla, Tijuana, diferentes municipios de Tamaulipas, Mérida, entre otros, además de países como Guatemala, República Dominicana y Honduras.

Este año, La Fábrica de Santa se enfrentará a un grave problema que Santa y sus duendes, con ayuda de los niños y niñas que asistan, intentarán resolver y salvar así la Navidad. El asunto es que no hay nieve en el Polo Norte, así que enviarán a uno de los duendes a investigar, quien descubrirá que una banda de Mugrosos se ha dedicado a ensuciar todo, así que entre todos tendrán que buscar una solución.

Todo esto será contado con la participación de 14 actores que con canciones y bailes animarán a todos los asistentes a involucrarse con esta mágica historia.