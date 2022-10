Encinas buscó pactar con Tomás Zerón para resolver caso Iguala

Una investigación de The New York Times indicó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población, se habría reunido en Israel con Tomás Zerón de Lucio, exfuncionario señalado de alterar y construir pruebas del caso Ayotzinapa, con el objetivo de solicitarle información sobre los hechos a cambio de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según audios conseguidos por el diario estadounidense, en febrero pasado, un mes después de que México solicitara la extradición de Zerón de Lucio al gobierno de Israel, país donde se exilió, Encinas Rodríguez viajó para tener una comida de casi tres horas con él.

En dicho evento, el diario señaló que el subsecretario le solicitó al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), información sobre los restos de los estudiantes desaparecidos en 2014, en Iguala, Guerrero.

Según la conversación que relató el rotativo, Encinas le habría ofrecido al exfuncionario el “apoyo del presidente” a cambio de su cooperación.

“Ayúdame a desenmarañar todo esto (...) yo te garantizo el apoyo del presidente (...) Al presidente no le importa meter gente a la cárcel”, fueron argumentos que el funcionario del actual gobierno le habría dado a Zerón.

Según Alejandro Encinas, en una entrevista que le concedió al Times, sólo intentaba persuadir a Tomás Zerón de cooperar, pues consideraba que contaba con información valiosa; además, indicó que lo único que prometió fue que el presidente López Obrador respaldaría un acuerdo que pudo incluir una sentencia reducida de prisión.

The New York Times afirmó que, a pesar de todo, el viaje a Israel no obtuvo grandes avances en la investigación ya que no se logró aportar nueva información a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Caso endeble

The New York Times señaló que el mismo Encinas reconoció que mucha de la información presentada en el informe de la Comisión de la Verdad no habría podido ser confirmada.

Dicho reporte, cabe mencionar, vincula al Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa en donde, refiere el informe, la milicia había infiltrado a uno de sus elementos con el objetivo de vigilar las actividades de los estudiantes.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo Encinas al Times.

El reportaje refirió que la decisión de Encinas de viajar a Israel y reunirse con el exdirector del AIC habría sido una decisión tomada luego de que el presidente López Obrador le solicitara informar sobre el caso.

“El presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’ (...) Nos quedan dos años de gobiernos y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”, añadió Encinas.

