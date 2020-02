Nuevamente padres y familiares de pacientes con cáncer acudieron a la Secretaría de Gobernación para denunciar falta de medicamentos en hospitales públicos, a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Salud insisten en que hay medicamentos suficientes.

A la sede de la Segob, el señor Saúl Santoyo Cárdenas acudió en compañía de su esposa, quien padece de cáncer, para manifestar que en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México, carecen del medicamento conocido como epirubicina.

“Mi esposa tiene cáncer maligno expansivo, necesitamos epirubicina urgentemente, ya se le aplicó la quimioterapia, pero si no se le da el tratamiento ella va a morir. El doctor me ha dicho: si no se le aplica constantemente el medicamento, no tiene posibilidades. Y me dijo además que sólo uno o dos de cada 10 pacientes está recibiendo las quimioterapias”, denunció.

El señor Israel Rivas, quien en los hechos se ha convertido en el vocero de los padres y familiares de pacientes con cáncer, dijo que en los hospitales públicos surten algunos medicamentos de los que se carecía, pero dejan de surtir otros.

“A veces llega un medicamento, llega la vincristina que hacia falta, pero cuando llega, ya hace falta la ciclofosfamida, o la ifosfamida. Los esquemas de los diferentes tipos de cáncer, tan incompletos, y eso merma la calidad de vida de nuestros paciente, y hay riesgo de recaiga. A veces el gobierno dice: sí llegaron medicamentos, pero sí llegaron, tarde; y cuando llega hacen falta otros”, señaló.

Los padres y familiares de pacientes fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación donde se reunieron con funcionarios de esa dependencia como también de la Secretaría de Salud.

Acudieron familiares de hospitales con pacientes no sólo en la Ciudad de México, sino también de otras entidades; por ejemplo, del Hospital Infantil de Veracruz conocido como “Torre Pediátrica”, donde también se denunció que existe desabasto de medicamentos.

Cora de Jesús Rodríguez, una señora proveniente de ese estado, dijo que en dicho hospital se dejaron echar a perder medicamentos en la bodega del nosocomio.

“El director es Sócrates Gutiérrez Castro; a veces él nos engaña, nos dice que van a llegar las cosas y no las cumplen. Ahorita tenemos la problemática de que no tenemos ni punzones para las transfusiones; no hay antibióticos”, expuso.

La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, garantizó que en el Hospital Juárez de México ya no se presenta ese problema, y aseveró que se cuenta con suficientes medicamentos esenciales.

Mencionó que autoridades federales visitaron el hospital 13 de febrero como parte del plan de supervisión a institutos y hospitales de alta especialidad. Tras las visitas realizadas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que realizará cuatro auditorías durante este año.

[email protected]