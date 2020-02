El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que habrá un cambio en la compra de medicamentos en el sector salud para evitar su adquisición a través de intermediarios, los cuales, dijo, han provocado el desabasto de medicamentos.

“Ahora compramos a fabricantes, a laboratorios titulares, dueños de los registros sanitarios y no necesitamos intermediarios”, expresó el funcionario en conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que el diálogo es directo con las empresas farmacéuticas que son las que generan el valor, el producto y pueden vender hoy de manera directa al gobierno federal. Además de contar con una licitación abierta a todos los proveedores, nacionales o internacionales.

El subsecretario de Salud aseveró que los contratos con intermediarios han provocado el desabasto de medicamentos y no los recortes presupuestales o que haya falta de disposición del gobierno federal.

“Queremos decirlo una vez más: no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud, en promedio tuvieron del 2019 al 2020 incrementos de 5 a 7 por ciento (...) Entonces, no es por falta de presupuesto, el dinero existe y está asignado; no es por falta o por indisposición del gobierno que tengan los insumos, dado que tienen contratos con entidades intermediarias de la provisión de los insumos”, explicó.

Asimismo, expuso que la administración de Enrique Peña Nieto compraba medicamentos a través de distribuidores y esas compras quedaban condicionadas a una carta de exclusividad con el distribuidor. Además, la compra se concentraba en cuatro proveedores.

“Antes se compraba a través de distribuidores, ya hemos explicado que existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado”.

