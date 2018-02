El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, sentenció que “no al nepostismo, ni en Veracruz ni en Puebla”, al criticar que el ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, haya impuesto como candidata a la gubernatura a su esposa, Martha Erika Alonso, y Miguel Ángel Yunes a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

De gira por Puebla, donde este domingo visitó los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec y Palmar de Bravo, el precandidato presidencial afirmó que a esos políticos se les olvida que México no es una monarquía donde se heredan los cargos, sino una república donde el pueblo puede elegir libremente a quienes son sus representantes.

Argumentó que la precandidata del PAN, PRD y MC, Martha Erika Alonso, no ha tenido ninguna trayectoria en la administración pública, y sólo fue elegida por ser la esposa de Moreno Valle. Dijo confiar en que los poblanos no permitirán que se consume la herencia de la gubernatura, y promovió a su precandidato, el senador con licencia, Miguel Barbosa.

“En Veracruz, Yunes está queriendo imponer a su hijo en la gubernatura, y en Puebla, Moreno Valle quiere dejar a su esposa en la gubernatura, la señora Martha Erika. La verdad ella no es responsable. Creo que se trata de la ambición desmedida del esposo, no quiero insultarlo, pero le está faltando el respeto a los poblanos.

“Es una cachetada a los poblanos el querer dejar a su esposa de Gobernadora; no hizo Moreno Valle un buen gobierno, está manchado de corrupción, pero es un agravio todavía mayor el querer dejar a su esposa de Gobernadora sin ningún mérito, sin que haya tenido participación en la administración pública, destacada, sólo por ser la esposa de Moreno Valle.

“Se les olvida que no vivimos en una monarquía, los cargos no se heredan. Vivimos en una República y aspiramos a que sea una república democrática, que el pueblo de manera libre decida, que no se compren los votos, que no se amenace a la gente, que no compren la elección a billetazos, como siempre lo han hecho, que es un desprecio a la gente, al pueblo. Creo que los poblanos no van a permitir ese agravio: que se imponga a la esposa de Moreno Valle en la gubernatura del estado.

“Aquí postulamos a Miguel Barbosa, es nuestro precandidatos, es un trayectoria destacada. Senador de la República y fue electo en una encuesta fue el mejor calificada. Yo lo recomiendo y les pido que no se vote por la imposición que quiere llevar a cabo Moreno Valle”, aseveró.

jmronroy@eleconomista.com.mx