Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes sin acceso a playoffs

Patrick Mahomes sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la derrota de los Kansas City Chiefs por 16-13 ante Los Angeles Chargers y abandonó el partido con 1:53 por jugar. Una resonancia magnética realizada más tarde confirmó que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.

La lesión ocurrió mientras Mahomes rodaba hacia la banda y lanzaba el balón campo abajo. Un defensor de los Chargers lo tiró al suelo durante el lanzamiento, y su pierna se dobló al perder el equilibrio.

"No sé por qué tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero ahora solo nos queda confiar en Dios y seguir adelante día tras día. Gracias, al reino de los Chiefs, por siempre apoyarme y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”, dijo Mahomes en redes sociales.

Mahomes completó 16 de 28 pases para 189 yardas sin touchdown, lanzó una intercepción y sufrió cinco capturas. Sin embargo, Mahomes llegó a la zona de anotación con las piernas y realizó dos acarreos para 15 yardas y un touchdown. Gardner Minshew cerró el partido en relevo de Mahomes y no pudo anotar el empate ni la ventaja.

Los Chiefs están eliminados de la contienda por los playoffs. Kansas City se enfrentaba a varias posibilidades de eliminación al comenzar la semana 15, y una serie de resultados en el primer periodo de la ventana de playoffs truncaron su camino a la postemporada. La derrota ante los Chargers, sumada a las victorias de los Jaguars sobre los Jets, los Bills sobre los Patriots y los Texans sobre los Cardinals, desencadenó un desenlace fatal para los Chiefs, quienes verán los playoffs desde casa por primera vez desde 2014.

La racha de 10 años en playoffs fue la segunda más larga en la historia de la NFL, solo superada por la racha de 11 años de los Patriots entre 2009 y 2019. Es la primera vez en los nueve años de carrera de Mahomes que no participará en la postemporada.

Kansas City esperará la decisión del ala cerrada Travis Kelce esta temporada baja, ya que decidirá si continúa jugando o se retira. La era Mahomes-Kelce marcó una de las mejores parejas (QB y ala cerrada) de todos los tiempos y produjo nueve títulos de la AFC Oeste, cinco coronas de la AFC y tres campeonatos del Super Bowl.