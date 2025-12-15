Metales preciosos abren la semana con fuertes alzas por demanda de refugio y debilidad del dólar

El oro ganaba un 1% este lunes y se acercaba a su máximo en siete semanas, apoyado por un dólar más débil, expectativas de recortes de las tasas de interés y compras de refugio debido a las tensiones geopolíticas, mientras que la plata también subía, aunque se mantenía por debajo del máximo histórico tocado el viernes.

A las 09:49 GMT, el oro al contado mejoraba un 1%, a 4,343.96 dólares la onza, tras tocar el viernes su nivel más alto desde el 21 de octubre.

Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1.2%, a 4,377.8 dólares.

El dólar rondaba los mínimos de dos meses alcanzados la semana pasada, abaratando el lingote para los compradores extranjeros, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años declinaba.

"La mayor demanda de los inversores y los tres meses de sólida demanda de los bancos centrales, así como el hecho de que los inversores empiecen a anticipar tasas aún más bajas en 2026, están apoyando al oro", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La semana pasada, la Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos en una votación dividida, y una mayor relajación dependerá del mercado laboral y de los niveles de inflación.

En la actualidad, los mercados prevén dos rebajas de tasas en Estados Unidos el año que viene y los inversores estarán atentos al informe de nóminas no agrícolas de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria.

Los activos que no devengan intereses, como el oro, suelen beneficiarse de un entorno de tasas bajas.

La plata al contado sumaba un 2.8%, a 63.76 dólares la onza, tras tocar el viernes un pico histórico de 64.65 dólares, antes de cerrar con un fuerte descenso

El metal se ha revalorizado un 120% este año, impulsado por la escasez de suministros y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

En otros metales preciosos, el platino al contado subía un 1.1%, a 1,763.67 dólares la onza, y el paladio ganaba un 2.4%, a 1,523.11 dólares.