Balance legislativo: Cámara de Senadores concreta 60 reformas

Durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura de la Cámara de Senadores recién concluido -comprendido del 1 de septiembre al 15 de diciembre-, el pleno cameral aprobó 60 asuntos legislativos.

Del total de decretos concretados, dos corresponden a reformas constitucionales, seis por los que se expiden nuevas leyes y 31 a enmiendas a la legislación secundaria vigente, entre otros.

De las leyes de nueva creación, cinco ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y por tanto vigentes en todo el territorio nacional y una pendiente de promulgación, destacan la Ley General en Materia de Extorsión y la Ley de Aguas.

Además, los senadores aprobaron la expedición de las siguientes leyes:

Ley Orgánica de la Armada de México; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026; Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y la Ley General de Economía Circular.

Remitida al Ejecutivo federal y pendiente de promulgación, la Ley General de Economía Circular tiene como objetivo cuidar y conservar el medio ambiente con políticas y mecanismos que incrementen la vida útil de los productos, además de minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos.

De las dos reformas constitucionales aprobadas, una facultó al Congreso de la Unión a legislar para establecer, mediante una ley general, como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión, mientras que la otra, que reforma los artículos 76 y 78, prevé que el Senado, y en su caso la Comisión Permanente, ratificarán los grados de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional (GN).

Entre los decretos aprobados por los que se reforman leyes reglamentarias vigentes se encuentran diversos ordenamientos para su homologación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; los cambios a la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y las adiciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de autonomía sindical.

Además de las modificaciones al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente.

La Cámara Alta designó también a Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República tras la remoción de Alejandro Gertz Manero, misma que fue tramitada como renuncia.

