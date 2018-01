Para el PAN, se dijo en este espacio, completar el sistema anticorrupción hace tiempo dejó de ser prioridad, pues no quiere perder su tema de campaña: el presunto combate implacable a la corrupción.

Ayer, el coordinador de los senadores panistas Fernando Herrera lo dejó más que claro. Al preguntarle sobre los nombramientos pendientes para el sistema nacional anticorrupción, se salió por la tangente.

Antes, dijo, hay que revisar las normas del sistema y – but of course- llamar al titular interino de la PGR a explicar cómo van las investigaciones en el caso del ex gobernador de Chihuahua. En suma, fortalecer al sistema anticorrupción no está en la agenda panista.



Difícil asimilar el “debido proceso”



La liberación de Erick Valencia, miembro de la organización criminal Jalisco Nueva Generación, ha provocado airadas reacciones y, sobre todo cuestionamientos sobre el comportamiento de las autoridades.

Sin conocer a fondo el caso, quien esto escribe considera que ese caso es el mejor ejemplo de lo difícil que ha sido, hasta para los medios de comunicación, entender el significado del apego al debido proceso.

Es posible que el nuevo sistema de justicia penal tenga defectos, pero el hecho es que es la única posibilidad que tenemos de vivir en un Estado de Derecho. A menos que el “estado de derecho” sea, a la mexicana, para cumplirse en los bueyes de mi compadre.



El TLCAN y los aranceles de EU



Otra vez el inquilino de la Casa Blanca pone a prueba el temple de los negociadores mexicanos y canadienses con quienes, se supone, el gobierno de Donald Trump busca llegar a un acuerdo en corregir el acuerdo comercial.

Y, claro, pone a prueba el temple de los gobiernos de México y Canadá, con el anuncio de aranceles para las importaciones de lavadoras y paneles solares, dizque para proteger a las empresas estadunidenses.

En realidad, se dice allá en la Unión Americana, la medida tiene el propósito de salvar a los inversionistas de Wall Street, cuyo dinero está en riesgo por la situación financiera de unas pocas empresas estadunidenses. Así de fácil, así de difícil.



NOTAS EN REMOLINO



Al dar a conocer el dirigente nacional del PAN Damián Zepeda que la candidatura a la gubernatura de Puebla será para Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, de alguna manera se hace pública la negociación que allanó el camino de Ricardo Anaya a la candidatura presidencial… Por cierto, si en el CEN del PRI aún prevalece el realismo, es muy probable que el candidato priísta a la gubernatura poblana sea Enrique Doger… Ya se hicieron bolas el gobernador chihuahuense Javier Corral y su fiscal, al opinar contradictoriamente sobre la investigación que, por denuncia, hará la Fepade de presuntos desvíos de dineros en la norteña entidad que podrían implicar delito electoral… En su momento Ricardo Anaya tendrá que impedir que continúe la sangría de su partido… El gobernador de Nayarit Antonio Chavarría vino a la Secretaría de Gobernación a pedir que haya más fuerzas federales en la entidad. A pedir ayuda, pues… No hay que mitificar al alcalde de Cholula, quien impugnó ante la Suprema Corte la ley de seguridad interior. Es simplemente incongruente que, a la vez, pida fuerzas federales en su municipio…

José Fonseca Periodista Político Café Político