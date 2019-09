Luego de que un juez ordenara declarar la alerta de género en la Ciudad de México, organizaciones sociales denunciaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) desconoce la participación de la sociedad para combatir la violencia hacia las mujeres, la cual se encuentra establecida en la Constitución.

Además, acusaron que las autoridades han sido discrecionales al garantizar el funcionamiento de los mecanismos de protección.

El pasado 13 de septiembre, la resolución de amparo 968/2019-I, emitida por José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a la Conavim declarar la alerta de género para la capital en un plazo no mayor a 10 días naturales.

En conferencia de prensa, acompañada por familiares de víctimas de feminicidio, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que la Conavim no está protegiendo los derechos de las mujeres y por el contrario está poniendo obstáculos para garantizar el cumplimiento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“En este año nosotras nos hemos visto obligadas a interponer cuatro amparos, porque la Conavim no está reconociendo que las organizaciones de la sociedad civil somos expertas en la materia y que en muchos problemas tan graves como la violencia requerimos estar trabajando en conjunto, también se nos niega la participación en las mesas de seguimiento de las declaratorias”, manifestó.

Estrada detalló que entre los argumentos de la Conavim para no declarar la alerta de género en la capital, se encuentran que esta instancia federal es la única que puede solicitar la declaratoria del mecanismo.

“Este tipo de amparos reconoce las omisiones de las autoridades por dilatar un procedimiento que tiene un carácter de urgencia y aunado a esto reconoce que la Conavim, como autoridad responsable, desvirtúa la alerta de género que es un mecanismo reconocido en ley y que si las autoridades no lo saben implementar ni conducirla, tenemos los resultados tan graves de violencia presentes el día de hoy”, señaló.

Cabe destacar que la petición de la declaratoria se realizó el 7 de septiembre del 2017, y la resolución de la Conavim se dio hasta el 7 de junio del 2019, es decir, un año y nueve meses después.

Por su parte, el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, sostuvo en un comunicado que la alerta declarada en otras entidades no ha tenido los resultados esperados por lo que la Conavim ha planteado que es necesario redefinir el mecanismo, además de que su declaratoria no puede basarse en los resultados de incidencia de la administración anterior.

“Siempre hemos sostenido que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se”, aseveró.

Qué es la AVGM

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un conjunto de acciones de emergencia para erradicar la violencia feminicida o cualquier agravio que vulnere los derechos de las mujeres en las entidades y municipios; se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia decretada en el 2007.

El primer paso para su declaratoria es que organizaciones civiles y organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o locales presenten a la Conavim la solicitud de declaratoria de alerta de género.

Posteriormente se conforma un grupo de trabajo con los representantes de los institutos de la entidad, la Conavim y las organizaciones sociales, quienes realizarán un informe con recomendaciones para combatir la violencia de género con base en visitas de campo, y el Estado tendrá seis meses para su cumplimiento.

Cabe señalar que apenas el 8 de abril de este año se notificó al gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, la resolución emitida por la Conavim, mediante la cual se determinó declarar la alerta de violencia de género.

Sin embargo, en agosto el ejecutivo estatal previó que en octubre se cumpliría con las recomendaciones emitidas por la Conavim, tras argumentar que había un avance de 70% en el cumplimiento de éstas, por lo que se buscaría levantar el mecanismo en el estado.