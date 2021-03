Ante las campañas políticas que se viven en varios países de América Latina, entre ellos México, Amnistía Internacional (AI) advirtió el riesgo de que gobiernos, partidos y políticos utilicen las vacunas contra Covid-19 para beneficiar a sus electores o simpatizantes.

Durante la presentación virtual del informe “Vacunas en las Américas. Diez imperativos de derechos humanos para asegurar salud para todas las personas”, Madeleine Penman, investigadora para México del Secretariado de Amnistía Internacional, dijo que los periodos de elecciones “son momentos de mucha turbulencia, y hemos visto desafortunadamente que en varias ocasiones los gobiernos pueden usar momentos críticos, o los partidos políticos pueden usar momentos críticos para hacer uso político-electoral de ciertos temas y podría ser el caso concreto de la vacuna”.

Transparencia de contratos

Aministia Internacional se pronunció también en favor de que el gobierno de México, entre otros más de la región, hagan públicos los contratos que hicieron con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra Covid-19.

“También en México se reserva información sobre negociaciones con las farmacéuticas por cinco años. Si todos supiéramos información sobre Covid sería mucho más fácil que entre los países tengamos condiciones equitativas; compartiríamos la dosis y haríamos un esfuerzo más colaborativo para toda la región”, dijo Madeleine Penman.

La investigadora apuntó que AI solicitó a varios gobiernos de América Latina los contratos que firmaron con las farmacéuticas, y ninguno aceptó entregarlos, pese a las leyes de transparencia.

En el caso de México, dijo, se solicitó al gobierno federal los contratos que hizo con la farmacéutica AstraZeneca, y también los acuerdos que realizó con la Fundación Slim, pero el gobierno respondió que no tenían ningún acuerdo o convenio al respecto.

“Hoy en día no hemos podido tener ningún detalle de las negociaciones entre Argentina y México: dos gobiernos que desde agosto del año pasado han prometido al resto de la región de Centroamérica y el Caribe entre 150 a 250 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, no obstante, cuando Aministía Internacional pidió copias del acuerdo entre ambos gobiernos, no pudieron darnos algún detalle al respecto”, detalló.

politica@eleconomista.mx