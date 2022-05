El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no recibe respuesta de Joe Biden, su homólogo norteamericano, a su propuesta de invitar a todos los países de la región a la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles, California.

Y dejó claro que mantiene su posición de no asistir al encuentro si su propuesta no es atendida; en ese caso, asistirá Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en representación del gobierno de México, reiteró.

“Estamos esperando una respuesta, entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas, por el asesinato de los niños y los jóvenes, eso lo tiene atareado y estoy seguro que preocupado, porque es una gente buena y sí es un asunto que debe de atenderse porque son posturas completamente o opuestas’’, dijo en referencia a las posiciones que defienden demócratas y republicanos sobre el tema de las armas.

“Nuestros adversarios hablan de que en México hay polarización; nooo, aquí nos abrazamos hasta con los opositores. Aquí es otra cosa, allá sí me preocupa la polarización que existe, por ejemplo, en estos casos. Una postura para que se regularice el control de las armas y el otro, queremos que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas; diametralmente opuestos’’.

Desde su visión, esa es la razón por la que Biden no ha respondido sobre su planteamiento.

“Creo que, por este tema, el presidente Biden no ha podido darnos una respuesta, pero hay tiempo. Vamos a esperar, y ya está muy claro: si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la Cumbre, si no se invita a todos los países va a asistir Marcelo Ebrard. Eso es así porque queremos cumplir con la Constitución y ser consecuentes aplicando el principio de autodeterminación de los pueblos.

“Y no aceptar que nadie excluya a nadie. Creo que se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento. Repito, el presidente Biden es una persona de buenos sentimientos; de avanzada. Sé también que está sometido a fuertes presiones. Pero cuando hay que decidir entre eficacia política y principios, debe uno siempre inclinarse por los principios.

“Porque si no ¿qué somos? ¿Vamos a estar zigzagueando, con machincuepas, porque se van a enojar los conservadores? ¡Ay nanita! Además, vienen las elecciones. Nooo, se tiene que tener ideales y principios. No al pragmatismo ramplón. No a la sinrazón de las minorías que quieren mantener hegemonía con dogmas ideológicos o de cualquier tipo’’.

Finalmente, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo esperar la respuesta de su homólogo norteamericano a más tardar a principios de la próxima semana.

“No hay prisa. Afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles; es llegar a Tijuana y 2 horas de carretera o directo. Si fuese más lejos tendríamos que prepararnos más, pero no. Si se resuelve, vamos. Es que es hasta el 7 (de junio)’’.

