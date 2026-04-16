22 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en los últimos 8 años

Entre 2018 y enero de 2026, un total de 22 mexicanos han muerto bajo custodia del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), lo que convierte a México en la nacionalidad con mayor número de fallecimientos dentro del sistema de detención migratoria estadounidense en ese periodo.

La cifra supera a otros países de la región como Honduras (12 casos), Guatemala (10), Nicaragua (8) y Cuba (6), evidenciando el peso que tiene la población mexicana dentro de los flujos migratorios detenidos por autoridades estadounidenses.

Estos datos corresponden a años fiscales de Estados Unidos (que van de octubre a septiembre) y reflejan tanto el volumen de personas detenidas como las condiciones bajo las cuales permanecen en custodia.

Este indicador abre una discusión amplia sobre las condiciones en centros de detención migratoria, el acceso a servicios médicos, los tiempos de procesamiento y la vulnerabilidad de ciertos grupos migrantes.

El nivel de decesos de personas bajo la custodia del ICE, en su desglose por nacionalidad, también puede estar relacionado con el flujo total de migrantes. Por su cercanía, México es con amplia ventaja, el país de origen de la mayoría de los migrantes latinos en el país vecino.