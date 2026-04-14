Exigen reclamo firme por muertes de paisanos en EU

El gobierno de México tiene que “generar un reclamo más fuerte” e ir “más allá de las quejas tradicionales” y “la típica nota diplomática” frente a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de criminalizar a los migrantes, que ya provocó la muerte de 16 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), afirmaron los especialistas en migración y seguridad Gabriela de la Paz y Vicente Sánchez.

“Tienen grupos de alto nivel, como los llaman, ¿no? Entonces, activarlos y sí, generar un reclamo más fuerte, ¿no? Más fuerte, más vocal, diríamos, no de confrontación, pero por lo menos un reclamo dentro de lo justo”, dijo Sánchez, experto en temas de seguridad y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores.

En opinión de Gabriela de la Paz, especialista en política migratoria y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la denuncia por la muerte de connacionales bajo custodia del ICE debe ir “más allá de la típica nota diplomática, que es uno de los recursos favoritos de los gobiernos mexicanos; se debe de presentar una seria moción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, además la otra cosa que no sabemos es si realmente estas personas estaban incumpliendo con las leyes migratorias de Estados Unidos, porque muchas veces son personas que iban a acudir a una cita para su estatus migratorio y entonces son detenidas, en vez de tener la audiencia con el juez”.

Las autoridades mexicanas, explicó, pueden acudir también, para “por lo menos ir más allá de las quejas tradicionales” y la “típica nota diplomática”, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Lo que Estados Unidos está haciendo forma parte de sus leyes migratorias y de cómo las implementa”, dijo, pero “México sí puede presionar para pedir que el trato sea justo” ante la “terrible falta de respeto, de desprecio por la vida de las personas que detienen”, cuyas muertes prueban que hay “una absoluta negligencia”.

Al lamentar que ya suman 16 los connacionales muertos en Estados Unidos en lo que va del mandato de Trump, consideró que habría que evaluar “si el gobierno mexicano está haciendo lo suficiente para defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos”.

Para Sánchez, el discurso del gobierno mexicano ha sido “muy conciliador” frente a su contraparte estadounidense, solamente “llamando la atención al respeto de los derechos humanos en Estados Unidos de los migrantes y diciendo que la red consular se iba a fortalecer”, aunque eso no ha sucedido.

Criticó que en el Servicio Exterior Mexicano, incluidos los consulados, se nombre “gente que no está propiamente entrenada”.