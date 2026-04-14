Al alza, muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

Desde el año fiscal 2018 a la fecha, unas 113 personas migrantes han muerto bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés), de las cuales, al menos, 38 eran mexicanos, con lo que los paisanos se colocan como la nacionalidad con más casos.

Datos de las notificaciones sobre los fallecimientos de personas detenidas bajo la custodia del ICE muestran que de abril de 2018 a enero de 2026, unas 97 personas provenientes de 40 países, incluido México, perdieron la vida en un contexto de detención migratoria en Estados Unidos.

No obstante, debido a que la ley estadounidense establece que esta agencia migratoria tiene hasta 90 días para publicar un informe sobre cada muerte de un extranjero detenido, la cifra aumentaría en los próximos meses.

En el caso de México suman, al menos, 16 connacionales muertos bajo la custodia del ICE este año, lo que incrementa de 22 a 38 la cifra de fallecidos en los últimos nueve años.

El 2026 se posiciona como el año más letal para aquellos connacionales que han sido detenidos y puestos bajo custodia migratoria, superando considerablemente los ocho casos reportados en 2025, año que se colocaba como el de mayor número de registros desde que llegó Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

En 2024 no se ubicaron casos; de 2021 a 2023 se registró una muerte en cada año. En 2020 se reportó de manera oficial el fallecimiento de cuatro mexicanos; mientras que en 2019 se informó sobre tres muertes de connacionales, aunado a que año antes, en 2018, se registró la muerte de dos más.

Ante estas cifras, México se coloca como el país de origen de la mayoría de las víctimas; seguido de las personas migrantes provenientes de Honduras, con nueve muertes y Guatemala con siete casos desde 2018, según los datos oficiales públicos del ICE.

También se reportan muertes de personas provenientes de China, India, Rusia, Francia, Nigeria, Nicaragua, Pakistán, Canadá, entre otras decenas de nacionalidades.

Causas oficiales de muertes

Ayer la cancillería informó del último caso de un mexicano fallecido bajo custodia del ICE. Sin dar el nombre, la dependencia indicó que fue informada de que el 11 de abril pasado falleció un mexicano en el “Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. Hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación”.

No obstante, entre los casos en los que el ICE sí ha reportado las supuestas causas de deceso está el de Gabriel García Avilés, un migrante de 54 años que fue detenido en octubre de 2025 y quien murió a pocos días de ingresar a un centro de detención en California.

De acuerdo con el reporte médico, al momento de su muerte presentaba abstinencia alcohólica por lo que experimentó hipotensión, cambios mentales, cambios en el ritmo cardíaco y pérdida del conocimiento.

En tanto, entre los primeros casos en ser reportados están el de Agustina Ramírez Arreola, una mexicana detenida el 3 de junio de 2018 y que murió bajo la custodia del ICE el 26 de junio del mismo año.

Según la agencia migratoria, el 25 de julio de 2018, fue operada por un reemplazo de válvula aórtica, no obstante, tras la operación se desestabilizó y sufrió una arritmia cardíaca que le provocó la muerte.

Al igual que estos casos, el ICE reportó fallecimientos por diversas causas supuestamente ajenas a su labores, tales como infartos, temas respiratorios, y otros padecimientos. Sin embargo, existen reportes de familiares que alegan algún tipo de negligencia por parte de la autoridades durante las detenciones.

Mientras que ICE se defiende al señalar que los centros proporcionan atención.

“Es posible que muchos extranjeros no hayan recibido tratamiento médico reciente o confiable para afecciones preexistentes antes de ingresar a la custodia del ICE. Para algunas personas, esto puede representar su primer acceso a atención médica integral”, afirma.