Inquieta a EU baja de piezas estadounidenses en autos hechos en México

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) resaltó la disminución del contenido estadounidense en vehículos fabricados en México y Canadá.

El análisis presentado por la industria estadounidense muestra una marcada disminución de 2017 a 2024 en la proporción de piezas de origen estadounidense contenidas en vehículos fabricados en México y Canadá e importados a Estados Unidos.

El propio análisis de la USTR también muestra una disminución en el contenido de valor agregado estadounidense incorporado en las importaciones de equipos de transporte de México y Canadá, con el contenido chino desplazando parcialmente la proporción estadounidense.

Específicamente, Estados Unidos representó 23.1% del contenido de valor agregado incorporado en las importaciones de equipos de transporte de México en 2017. Para 2024 (últimos datos disponibles) esa proporción disminuyó a 18.3 por ciento.

Durante el mismo período, la participación del contenido de valor agregado de China aumentó de 4.5% a 7.1%, y la participación del contenido de valor agregado mexicano también aumentó de 50.9% a 57.2 por ciento.

Para las importaciones de equipos de transporte de Canadá, la participación de Estados Unidos en el contenido de valor agregado disminuyó de 26.3% en 2017 a 23.9% en 2024.

Al mismo tiempo, la participación del contenido de valor agregado originario de China aumentó de 3.3% a 4.2%, mientras que la participación del contenido de valor agregado de Canadá subió de 49.5% a 52.7 por ciento.

Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los productos automotrices que cumplían con las normas de origen eran elegibles para el comercio libre de aranceles.

Durante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, sucesor del TLCAN), la primera administración del presidente Donald Trump buscó fortalecer las normas de origen para la industria automotriz e incentivar la fabricación de automóviles en Estados Unidos.

El T-MEC elevó los requisitos de contenido de valor regional y añadió otros requisitos. Cuando el T-MEC entró en vigor, a algunos fabricantes de automóviles se les otorgó un período de transición de hasta cinco años para realizar ajustes en sus cadenas de suministro.

Comité en funciones

Al mismo tiempo, la Sección 202A(b) de la Ley de Implementación del T-MEC requirió la creación de un Comité Interinstitucional de Automóviles, establecido mediante la Orden Ejecutiva 13908 del 28 de febrero de 2020.

Presidido por la USTR, el Comité brinda asesoramiento, según corresponda, sobre la implementación, el cumplimiento y la modificación de las disposiciones del T-MEC relacionadas con los bienes automotrices, incluyendo las reglas de origen y los Regímenes Alternativos de Transición (RAT).

El Comité revisa también el funcionamiento del T-MEC con respecto a los bienes automotrices. Además de la USTR, el Comité cuenta con representación de los Departamentos de Comercio, Energía, Trabajo, Estado, Transporte y Tesoro, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC).

Tras su creación a principios de marzo de 2020, el Comité celebró reuniones periódicas para preparar información relevante para revisar el funcionamiento del T-MEC en lo que respecta a los automóviles y la implementación de las reglas de origen del T-MEC para el sector automotriz, incluyendo las directrices de la CBP para los comerciantes y el Reglamento Uniforme sobre la Interpretación, Aplicación y Administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen).

El Comité se reunió periódicamente para revisar la información de los Informes de Importación Anual (ASR) por empresa y para asesorar a la USTR sobre las solicitudes de los productores para modificar sus ASR.

El Comité revisó además los informes anuales de progreso presentados por los productores con un ASR aprobado. Además, el Comité revisó e incorporó los comentarios públicos presentados en respuesta al aviso del Registro Federal para informes del sector automotriz.