¿Para qué se van a España?

Antes de que Carlos Slim saliera a escena, hubo un empresario del que se hablaba todo el tiempo: William Jenkins. Llegó de Estados Unidos con poco y, poco a poco, se hizo de lo que remataron quienes huyeron por miedo: haciendas, cines, fábricas de ropa.

Él construyó un imperio y muchos de quienes se fueron a España o a otras regiones regresaron con menos de lo que tenían.

Este miércoles desayuné con un mexicoamericano que me recuerda a Jenkins, en el mejor de los sentidos.

Es un empresario que llegó de California y que ve oportunidades ante lo que parece ser el miedo de mucha gente a invertir, o que vende sus cosas para irse, por ejemplo, a España.

No entiende de dónde nace el temor. No está justificado, insiste. Esa es también mi tesis.

Si las versiones alarmistas se hubieran cristalizado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría cerrado la frontera en enero de 2025 y el T-MEC ya no existiría.

Pero el mundo es mucho más pragmático que dramático y ustedes conocen los hechos. El dólar sigue muy por debajo de los 18 pesos.

Es cierto que Morena lanza señales contradictorias a inversionistas, por decir lo menos, pero hay oportunidades para quien quiera verlas. Permitan un ejemplo.

Seeking Alpha, un relevante sitio de análisis financiero, eligió esta semana 10 acciones para la segunda mitad del año.

En la lista aparecen Amazon, Credo, Lumentum, SanDisk, Vicor, TTM Technologies, Sterling Infrastructure, Sezzle, Dave y PACS Group.

No todas dependen de la inteligencia artificial, pero las cinco primeras comparten la parte más poderosa de la historia: venden infraestructura que se vuelve necesaria antes de que un nuevo modelo de IA pueda escribir una sola palabra.

Credo conecta servidores a gran velocidad. Sus ingresos trimestrales crecieron 157 por ciento anual. Lumentum fabrica componentes ópticos y casi duplicó sus ventas en su trimestre más reciente. SanDisk reportó ingresos por 5 mil 950 millones de dólares, impulsados por el almacenamiento para centros de datos.

Vicor resuelve algo menos glamoroso, pero urgente: entregar electricidad a procesadores que consumen cada vez más energía.

¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Varias de estas firmas ya tocan territorio nacional.

Lumentum factura envíos a México mediante maquila electrónica avanzada, y componentes de Vicor cruzan las aduanas industriales todos los días.

La lección para el empresariado local es nítida: no necesitamos inventar al próximo competidor de los fabricantes asiáticos de semiconductores. El negocio real para los mexicanos está en resolver los problemas “aburridos”, pero indispensables, que estas 10 corporaciones generan en Norteamérica.

Empresas locales bien posicionadas ilustran esta veta. Hay vendedores de transformadores eléctricos críticos que ayudan a aliviar la escasez en las redes norteamericanas.

Por el lado de la infraestructura digital, KIO Data Centers capitaliza la urgencia por contar con soberanía de datos y almacenamiento de baja latencia, mediante inversiones masivas en nuevas instalaciones regionales.

Y allí donde estas empresas crecen se necesitan nuevas casas, nuevos sistemas de drenaje y tratamiento de aguas, restaurantes, talleres mecánicos…

Tal vez hoy su ciudad muestre estancamiento, pero El Marqués, Querétaro, no se da abasto ante la llegada de gente.

La oportunidad existe. ¿Podrán los emprendedores mexicanos convertirse en proveedores con tecnología y márgenes propios? ¿Podrán atender a quienes ya operan en esa liga?

“Nunca es el mejor momento para abrir un negocio”, palabras más, palabras menos, repetía Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo, a quienes querían escucharlo.

“Yo no soy de Harvard, sino de ‘hard work’”, advertía Isaac Saba Raffoul, fundador de aquel gigante, Grupo Saba, que surtía de medicamentos al país.

Percibo más miedo que interés por seguir oportunidades. Ojalá nos sacudamos esa sensación.

“¿Qué te pasa? México es el mejor país del mundo para invertir”, me dijo Antonio del Valle Ruiz, fundador de Bital y del Banco Ve por Más, cuando le pregunté si pensaba sacar inversiones de México durante la crisis de 2009.