Ecosistema de concesionarios de redes industriales, en gestación

Está en gestación un nuevo modelo comercial, con el que se busca impulsar la automatización de las pequeñas y medianas empresas con la proveeduría de redes seguras, confiables y asequibles, ofrecida por nuevos concesionarios de nicho.

El objetivo es fomentar la industria 4.0.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezada por Norma Solano Rodríguez, inició y concluyó el proceso de consulta pública de las bases de la primera licitación de espectro en el país específicamente para redes industriales o “redes inteligentes”.

Será no sólo la primera licitación de redes industriales, sino la primera licitación que realiza la CRT.

Son básicamente redes privadas que serán entregadas a través de concesiones comerciales a nuevos operadores.

No se asignarán a los operadores de telefonía tradicionales sino a empresas comerciales, parques industriales o empresas que integran soluciones tecnológicas.

De hecho no se permitirá la participación de los operadores dominantes como Telcel y AT&T.

Nuevo vecindario digital

Está por constituirse un nuevo ecosistema de proveedores de espectro para redes industriales o redes inteligentes.

Serán redes a la medida para que las empresas y las industrias puedan automatizar sus procesos y optimizarlos.

El propósito, evidente, es automatizar la industria, e impulsar la competitividad del sector industrial.

La manufactura industrial de México, en términos generales –con sus grandes y enormes excepciones– requiere urgentemente avanzar en su transformación digital, de ella depende su competitividad.

Muchos sectores industriales requieren de redes robustas de infraestructura de telecomunicaciones.

Marisol Nava, Directora General de Licitaciones de Espectro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explica que la necesidad que detectaron el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la actual CRT es la de contar con redes privadas y confiables, que incluso puedan ser utilizadas en misión crítica.

¿Qué significa esto? Significa que estas redes permiten a las empresas tener control total sobre el espectro en sus instalaciones, garantizando el rendimiento necesario para operaciones de misión crítica.

Las redes que actualmente están disponibles por parte de los operadores, no necesariamente están enfocadas en ese tipo de nichos.

Espectro, asequible

La CRT tiene claro que tiene que ser muy consciente de la importancia del tipo de esquema usará para la licitación.

Y será especialmente cuidadoso en el costo del espectro radioeléctrico al que se ofrecerá en la licitación.

Pondrá especial atención en la determinación de los valores mínimos de referencia y se basará en algunas referencias internacionales.

Se trata de espectro dirigido a un segmento muy específico de usuarios industriales y no es un modelo general.

No será para servicios móviles públicos masivos.

La oferta

El espectro que está por ser licitado es: de la Banda principal: 2.3 GHz.

Se ofertará una cantidad de hasta 240 bloques de 10 MHz cada uno.

Está distribuído en 60 regiones o polos industriales del país, no será cobertura nacional.

Se licitará hasta 40 MHz por polígono en la propuesta inicial.

La vigencia propuesta de las concesiones es de 10 años, prorrogables. La industria ha pedido extenderla a 20 años y bloques más grandes (hasta 60-80 MHz por región) para mejor viabilidad económica.

Objetivo

El objetivo es la automatización y optimización de procesos productivos críticos en manufactura, minería, logística, puertos, agroindustria, entre otros.

Soporte para IoT industrial, analítica en tiempo real, video de alta resolución, robótica y aplicaciones de baja latencia y alta confiabilidad.

Reducir costos para PyMEs con soluciones inalámbricas dedicadas y seguras (redes privadas).

Atraer inversión, aumentar productividad y competitividad industrial, y habilitar infraestructura digital avanzada en polos productivos, incluyendo algunos de “Bienestar”.

Interesados

¿Quiénes son los interesados?

La CRT reportó la participación de más de 170 actores del sector en sesiones de diálogo y presentación previas y mesas relacionadas con esta licitación.

Esto incluye empresas, especialistas, academia e industria en general.

Del 3 al 7 de agosto próximo es el plazo para que los interesados en participar, levante la mano.

Parece una licitación muy apropiada para el momento que vive el país, de inminente reindustrialización y su tránsito hacia la digitalización.

La apuesta de la CRT es por crear un nuevo ecosistema de concesionarios de telecomunicaciones. La gran pregunta es si los nuevos en el vecindario, tendrán el capital y la estrategia necesaria para enfrentar el reto.

Todo apunta a que se registrará una curva de aprendizaje en la que los nuevos entrantes podrían perecer al cruzar por el azaroso camino del nuevo negocio de las telecomunicaciones y las redes inteligentes.

Pero de que es necesario avanzar por ese camino, no hay duda. Ojalá que el esquema sea el óptimo para satisfacer la demanda inicial. Veremos.