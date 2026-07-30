Economía mexicana, ¿va bien o va mal?

¿Cómo va la economía mexicana?. ¿La copa mundial de fútbol logró impulsarla?. ¿Cómo están las finanzas públicas?

Las respuestas cortas, son: la economía va mejor. La fiesta futbolera sí le dió un impulso, pero acotado. Las finanzas públicas, mantienen con preocupación a las agencias calificadoras.

El gobierno ve con optimismo la tasa de crecimiento y las finanzas públicas. Los analistas privados, señalan debilidad económica y anticipan que se mantendrá.

Vamos por partes. El dato duro. Ayer Inegi difundió la información de la Estimación Oportuna del PIB.

El PIB real creció 1.5% trimestral (con cifras desestacionalizadas) en el segundo trimestre de este año 2026.

La tasa de crecimiento es muy alta respecto de la contracción de 0.6% que registró en el primer trimestre del 2026.

Puede considerarse como un rebote fuerte. El dato es positivo, sin duda. Está por verse si es el principio de una tendencia ascendente o sólo es un chispazo o efecto numérico.

Las interpretaciones difieren entre el gobierno y los analistas privados.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito que encabeza Edgar Amador en su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre del 2026, lo calificó como un sólido dinamismo.

Destacó que la tasa de crecimiento tuvo su mayor avance desde el cuarto trimestre del año 2020, con un crecimiento generalizado entre los grandes grupos de actividad.

En conferencia de prensa dijo que la economía mexicana superó la desaceleración del primer trimestre, gracias al comercio exterior, la producción agropecuaria y manufacturera y hasta la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El titular de las finanzas públicas se mostró confiado y hasta desafiante.

Afirmó que las estimaciones de la agencia calificadora Fitch (que prevé un crecimiento máximo de 1% al cierre del 2026) y de otros analistas probablemente vayan a ser revisadas hacia arriba en los siguientes días y semanas, dado el buen desempeño que tuvo la economía nacional.

Hacienda destaca que la demanda interna continuó siendo un motor del crecimiento económico.

El consumo privado avanzó 0.1% mensual, impulsado por un mayor consumo de bienes nacionales, mientras que la formación bruta de capital fijo aumentó 4% mensual.

El mercado laboral mantuvo su fortaleza en el segundo trimestre de 2026. La población ocupada aumentó en 353 mil personas frente al año previo

Los salarios reales continuaron creciendo en el segundo trimestre. El salario real mediano registrado en el IMSS aumentó 6.7% anual; mientras que el ingreso laboral por hora mediano reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, creció 2.9%.

La inflación general promedió 3.9% anual durante el segundo trimestre, retomó una trayectoria descendente y volvió a ubicarse dentro del intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México.

La inflación subyacente se ubicó en 4.2% promedio anual, con lo que registró su mayor disminución trimestral desde el segundo trimestre de 2024

Además, Amador informó que las finanzas públicas mostraron una conducción responsable de la política hacendaria, con balances fiscales mejores a lo previsto, y en línea con los objetivos de disciplina fiscal, bienestar y crecimiento económico.

El funcionario señaló que en el primer semestre del año, los balances fiscales registraron un mejor desempeño que el previsto, en línea con las metas anuales aprobadas por el Congreso de la Unión y con el proceso de normalización gradual del déficit.

Esto contribuyó a mantener la deuda pública en una trayectoria estable y sostenible.

Obviamente el análisis y perspectiva oficial no solo es positivo sino muy optimista.

Entre los analistas privados, lo ven diferente.

En la víspera la agencia calificadora Fitch reiteró que el principal riesgo de México es su bajo crecimiento económico, la débil situación financiera de Pemex que contamina el balance soberano y la posibilidad de que la deuda del 55% del PIB suba al 60% en los próximos años.

En su reacción oportuna de Finamex Análisis Económico, Víctor Gómez Ayala y Christian de la Huerta señalan que el rebote del PIB de México en el segundo trimestre del 2026 se sostiene sobre cimientos frágiles.

Destacan que el comportamiento sectorial confirma un rebote amplio en la superficie, pero disparejo por debajo.

Y concluyen que el comportamiento económico del segundo trimestre confirma un piso más que una evidencia de un impulso duradero.

Para la jefa de análisis de Banco Base, Gaby Siller, ni con el Mundial de Fútbol se pudo alcanzar en México, el crecimiento promedio anual que se tenía hasta 2018.

En el acumulado del 2026, enfatiza, la economía de México ha crecido 1.2% y pronostica que una vez pasado el Mundial, se espera una corrección a la baja en el PIB de México, es decir, otra contracción.

En su análisis el equipo de análisis económico de Banamex Rodolfo Ostolaza y Jesús Márquez señalan que el PIB sorprendió al alza pero prevén que la recuperación seguirá siendo gradual. Ratifican el pronóstico de crecimiento de 1.35 para el cierre de año.

Comentan que el balance fiscal mejoró por la contención del gasto; ejecución por debajo de lo programado con Energía y Pemex como focos principales del subejercicio.

En conclusión, se registró una tasa positiva de crecimiento, pero continúan las dudas, sobre la tendencia en el mediano y largo plazo.

Atisbos

Pemex, encabezado por Juan Carlos Carpio Fregoso, reporta hoy. Anticipan fuentes bien informadas que trae buenos resultados. Veremos.

marcomaresg@gmail.com