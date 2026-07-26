Morena: Sun Tzu en su campaña

La llegada de Morena al Poder, se dijo en este espacio, inició el largo invierno democrático que acabó con nuestra efímera primavera democrática, lo cual explica que “la revolución de las conciencias”, dispuesta a no dejar cabos sueltos, y la campaña morenista sigue el consejo de Sun Tsu, en “El Arte de la Guerra”.

La campaña electorera de Morena tiene el objetivo de minar anticipadamente la voluntad de la mayoría descontenta y así cultivar la apatía ciudadana y generar desesperanza para que, acorde al manual de “El Arte de la Guerra”, ganar la batalla antes de que comience.

Los más lúcidos de la oposición saben que, como en el pasado, sobrevivirán acogiéndose a sus valores tradicionales. En su soberbia, los liderazgos de Morena, olvidan la gran variable: pese a su enorme poder, cuánto dure la apatía es la clave de su permanencia hasta que, como en el pasado, se abra paso un ciclo histórico que ponga fin al “invierno democrático”.

CDMX: la impunidad de los despojos

Al bloquear calles de la Colonia del Valle, los afectados por el despojo de tres propiedades revelaron que en CDMX sigue impune la red criminal integrada por golpeadores, abogados y funcionarios públicos que operan con documentos falsos y poderes notariales agobian mayoritariamente a siete alcaldías de la capital de la República.

Rodrigo Meneses, investigador del CIDE, dice que las autoridades capitalinas, al no reconfigurar el tipo penal de despojo para asegurar la reversión de esta práctica, han propiciado que este delito se multiplique en años recientes.

El sistema penal, al exigir a las víctimas de despojo cumplir con farragosos trámites, propician que el delito de despojo siga impune, y explica que seguirá, pues en más de 5 mil denuncias, sólo han sido sentenciadas 361 personas.

CRT: otra vez, derechos de audiencias

Norma Solano Rodríguez, designada el año pasado para encabezar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya tiene escrito el reglamento del derecho de audiencias, y que las consultas que anuncia, en el mejor de los casos “se integrarán al instrumento regulador”.

Los medios deben diferenciar entre información y opinión, a no difundir lo que el Gobierno considere información falsa o descontextualizada. Y uno supone que la CRT será la que califique, con la coartada de “ los derechos de las audiencias”.

Si un medio no atiende las opiniones de la CRT, amenaza con sanciones, sin entrar en detalles: Bien dijo Alejandro Maldonado, Relator Especial de la ONU para la libertad de prensa y de expresión: “Se censura con campañas de desprestigio, muchos gobiernos en el mundo te dicen: habla, pero atente las consecuencias y camina entre las minas, alguna te va a explotar”.

Notas en remolino

Afirman que Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, ajustará su gabinete con cambios. Los mal pensados afirman que sólo envía a los suyos a competir por puestos de elección popular … Tiene sentido la versión del Wall Street Journal de que en 30 días autorizará Estados Unidos la importación de ganado mexicano a través de Douglas, Arizona, pues hace frontera con Agua Prieta y podrán exportar los ganaderos de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, donde han sido estrictos en combatir el gusano barrenador … Un juez del reclusorio Norte corrigió la prisión domiciliaria contra Jesús Murillo Karam para que pueda acudir a consultas médicas sin permiso previo de la autoridad. Veremos si el juez del reclusorio Sur, donde se le fincó otro cargo, haga lo mismo. Queda clara la perversa persecución contra quien fuera titula de la PGR … Ayer, los grupos de la más rancia de las izquierdas celebraron el aniversario del triunfo de la dictadura comunista en Cuba. Atrapados en el pasado, como los grupos del Paseo del Pendón. Los extremos se tocan …Siempre actual la vigencia de la reflexión del estadunidense Mark Twain: “Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas” …