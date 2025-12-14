Buscar
Soya registra caída semanal de 2.58 por ciento

Los futuros de la soya en Chicago cayeron el viernes a mínimos de seis semanas, ya que la preocupación por la desaceleración de la demanda de exportaciones de Estados Unidos y la inminente recolección de una gran cosecha brasileña provocaron una ronda de liquidación de posiciones largas, dijeron operadores.

La soya estadounidense ha estado bajo presión este año, según analistas. Foto: AFP

Los futuros del maíz y el trigo siguieron la tónica de debilidad, presionados por el aumento de la oferta mundial de cereales.

La soya de enero de la Bolsa de Chicago bajó 16 centavos a 10.7750 dólares el bushel, tras caer a 10.77 dólares, el nivel más bajo del contrato desde el 30 de octubre.

El maíz de marzo CBOT bajó 6 centavos a 4.4050 dólares por bushel y el trigo de marzo perdió 4.25 centavos a 5.2925 dólares por bushel.

La soya registró los mayores descensos porcentuales, ya que los operadores temen que se esté cerrando la ventana para las exportaciones desde Estados Unidos, debido a que los agricultores brasileños van a empezar a recoger una cosecha abundante en pocas semanas.

La soya perdió 2.58% en la semana, el maíz 0.90% y el trigo 1.21 por ciento.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la venta de 132,000 toneladas de soya a China, la última de una serie de reservas desde finales de octubre.

Pero a los analistas les preocupa que la demanda de exportación de soya pueda agotarse pronto a medida que se disponga de suministros sudamericanos.

