Peso lleva tres semanas avanzando frente al dólar

El peso continuó con su racha positiva frente al dólar y sumó su tercera semana con apreciación, ante un billete verde debilitado, el recorte de la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) y a la espera de la decisión del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio finalizó el viernes en el nivel de 18.0155 unidades por dólar, de acuerdo con cifras de Investing, al comprarlo con el cierre de 18.0354 unidades del jueves, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento representó una apreciación de 0.11% o 1.99 centavos.

Con dicho resultado, el peso mexicano apuntó su tercera semana consecutiva con apreciación, es decir, un avance de 2.53% frente al dólar. Además, en el presente año la moneda apunta una apreciación de 13.73 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedió 0.59% a un nivel de 98.40 unidades en la semana.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron la corona sueca con 1.59%, el franco suizo con 1.19%, el shekel israelí con 1.04%, el peso colombiano con 1.04% y el peso chileno con 1.03 por ciento.

Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 4.29%, la rupia india con 0.41%, el peso argentino con 0.22%, la rupia de Indonesia con 0.19% y el sol peruano con 0.16 por ciento.

Para analistas de Banorte, otro factor que influirá en el peso es la decisión de Banxico del próximo jueves. “Esperamos una disminución de 25 puntos base en la tasa de referencia, llevándola a 7.00 por ciento. Nuestra opinión es compartida por el resto de los analistas y lo mayormente descontado por el mercado, con lo cual sería la octava reducción de este año y décimo segunda al hilo”.

Destacaron que el recorte favorece a la moneda.

“Seguimos esperando que la moneda esté relativamente fuerte el próximo año, muy importante para limitar los riesgos al alza en precios de bienes importados y sobre las expectativas de inflación”, escribieron.

En su mejor nivel desde junio del 2024

Los inversionistas en Chicago confían en que el peso se apreciará frente al dólar y está en su mejor nivel desde junio del año pasado. Las posiciones a favor del peso en el Chicago Mercantile Exchange (CME), subieron por cuarta semana consecutiva entre el 9 y 12 de diciembre.

Los contratos que prevén una apreciación del peso se incrementaron en 11.14% o 9,600 contratos, al pasar de los 86,200 a 95,800 contratos. Las posiciones están en su mejor nivel desde la semana que cerró el 16 de junio de 2024, cuando cerraron en los 119,000 contratos. En el año, los contratos a favor del peso suben 409.6% o 77,000 unidades.

“La semana estuvo cargada de noticias que, aunque elevan el ruido geopolítico, no impidieron la apreciación del peso gracias al dólar débil. La reforma arancelaria en México avanzó en el Congreso, un movimiento que busca fortalecer la recaudación y modificar la estructura de comercio exterior, pero que a la vez abre tensiones con socios clave”, escribió Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.