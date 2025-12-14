Broadcom y Oracle reavivan temor por burbuja de IA

El volumen de operaciones que respalda a las acciones vinculadas con la inteligencia artificial (IA) se ha visto presionado tras las recientes actualizaciones en las previsiones de Oracle y Broadcom, lo que reavivó las preocupaciones sobre altas valoraciones y el riesgo de una burbuja en el sector de IA.

Los inversionistas se mantienen atentos a cualquier señal que sugiera una desaceleración en la demanda de IA o que el fuerte gasto de capital destinado a esta tecnología no esté generando los retornos esperados.

En lo que va de diciembre, las acciones de Broadcom caen 10.68 por ciento. El viernes, el fabricante de semiconductores advirtió que el crecimiento en las ventas de procesadores de IA personalizados está afectando su rentabilidad, lo que generó inquietud entre los inversionistas sobre la capacidad del negocio para mantener altos niveles de ganancias.

Por su parte, los títulos de Oracle caen casi 6% en el mismo periodo, luego de que la compañía de software y gestión de bases de datos anticipó que su gasto de capital para el año fiscal 2026 será 15,000 millones de dólares (mdd) superior a lo estimado en septiembre.

“No creo que exista una burbuja, pero sí observamos limitaciones en la capacidad de construcción que no avanza al ritmo de las nuevas inversiones”, afirmó Morten Wierod, director ejecutivo de ABB.

Los reportes de ambas empresas han afectado a los títulos de otras compañías relacionadas con la IA, ya que los inversionistas están preocupados por el gasto en IA y la falta de un plazo claro para la rentabilidad de las inversiones.

Entre las empresas afectadas también se encuentra Intel, cuyas acciones caen 6.78% en lo que va de diciembre.

Arista Networks, especializada en redes de alto rendimiento para centros de datos y la nube, retrocede cerca de 5%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) pierde alrededor de 3 por ciento.

En tanto, NVIDIA, la empresa más grande del mundo por valor de mercado registra un descenso de más de 1 por ciento.

De acuerdo con información de Reuters, las inversiones en IA alcanzan los 1.6 billones de dólares entre 2013 y 2024, superando, en términos reales, a grandes iniciativas impulsadas por el gobierno estadounidense, como el Proyecto Manhattan (30,000 mdd) o el programa Apolo (298,000 mdd).

Se prevé que para 2025 se añadan otros 375,000 mdd, lo que significa que un solo año de inversión en IA superaría el costo total del programa Apolo.