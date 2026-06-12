Elon Musk la hace de nuevo: SpaceX provoca alucinaciones

SpaceX vendió 18,700 millones de dólares en 2025. En ese año tuvo pérdidas operativas de 2,600 millones de dólares. ¿Cómo es posible que una empresa con estos números alcance una valoración de 1 billón 750,000 millones de dólares?

Aquí es donde entra el factor Elon Musk. Nadie como él para seducir a los inversionistas y contagiarlos de su visión. Tesla vale más que todas las empresas de automóviles juntas (sin contar las chinas). Musk ha convencido al mundo que el valor de Tesla no está en su capacidad de hacer vehículos, sino en el lugar que ocupará en el futuro.

Space X se convertirá en una de las 10 empresas del mundo al concluir la Oferta Pública Inicial. Más valiosa que la mayor farmacéutica, Lilly, que el mayor banco, JP Morgan, igual de valiosa que la mayor petrolera, Saudi Aramco. Esta creación de Musk construye cohetes; opera el internet satelital Starlink y recientemente ha incursionado en el negocio de Inteligencia Artificial y Bases de Datos.

La parte rentable de la empresa es Starlink, que tiene 10 millones de suscriptores. El potencial de las otras áreas es enorme. Inteligencia Artificial es el gran Océano, aunque xAI parece un poco rezagado respecto a Open AI; Anthropic o incluso Google.

En la exploración/explotación del espacio, no hay nadie que vaya tan adelantado como Musk. Revolucionó la actividad y superó lo hecho por la NASA. Su empresa lanza un cohete cada dos días y tiene grandes planes: Minería en el Espacio; servicios de información para empresas, gobierno y áreas relacionadas con Defensa; operación de Centros de Datos y hasta la construcción y operación de una base en la Luna, para el Ejército de Estados Unidos.

Esta semana, Starlink colocará en los mercados 75,000 millones de dólares. Con esto, alcanzará un valor de capitalización de 1.75 billones de dólares y convertirá a Elon Musk en la primera persona en llegar al billón de dólares de patrimonio personal. Él se queda con algo más de 40% de la empresa. En la lista de Forbes, los que le siguen están por debajo de los 300,000 millones de dólares, Larry Page y Sergei Bryn de Google; Jeff Bezos de Amazon y Larry Ellison de Oracle.

¿Se justifica la valoración tan alta de Space X? Los estrategas de Morgan Stanley creen que la empresa estará vendiendo 330,000 millones de dólares en 2030, esto es 17 veces más que ahora. Los de Goldman Sachs van más allá. Las ventas en cinco años estarían alrededor de 470,000 millones de dólares, 25 veces más que en 2025. Dan crédito a la capacidad de Musk de construir mercados que ahora no existen en la exploración del espacio. Consideran que el negocio de internet satelital podría triplicarse, entre otras cosas ofreciendo servicios a las aerolíneas y regiones de acceso complicado. Al respecto, no deja de ser fascinante que el satélite más grande de Starlink mide 7.4 metros por 2.4 por 30 centímetros.

El talento de Musk es innegable, como visionario podríamos compararlo con Thomas Alva Edison o más recientemente con Steve Jobs. ¿Se justifica que, además del alto valor estimado, haya excepciones a las reglas del NASDAQ para sus empresas? Hay inquietud porque Space X podría ingresar al índice NASDAQ 100 tan solo 15 días después de su colocación. La regla del más importante mercado de valores tecnológicos establecía que las compañías deberían demostrar rentabilidad en cuatro trimestres consecutivos para poder entrar en su indicador de referencia. Estar en el NASDAQ 100 les permite a las empresas participar de las inversiones de fondos e instituciones que requieren periodos más largos para evaluar el comportamiento de una empresa.

El precio por acción de Space X ha quedado en 135 dólares. El efecto Musk ha generado una sobredemanda. Hay intenciones de compra por 75,000 millones de dólares. Algunos analistas observan que una parte del dinero que estaba en criptomonedas se ha empezado a mover a las nuevas colocaciones, Space X ahora y muy pronto Open AI y Anthropic.

¿Se sostendrá en el tiempo el valor? La palabra burbuja lleva tiempo acompañando la conversación sobre los mercados y las empresas tecnológicas. El futuro no está escrito, pero hay pronósticos. En medio del optimismo y la idolatría por Musk, hay una voz de escepticismo. Morning Star asigna un valor de 65 dólares a Space X. La pregunta no es si tienen razón, sino si la razón sirve de algo en estos tiempos de locura.