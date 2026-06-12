David Hockney: Un homenaje a un hombre que le regaló tanta belleza al mundo

David Hockney falleció ayer a los 88 años en su casa de Londres, un mes antes de su cumpleaños. Esta mañana, mi feed de Instagram estaba repleto de fotos de él con sus gafas redondas, cigarrillos, cabello rubio y una explosión de color de fondo reflejando la pasión que sentía por la vida. Al momento de su muerte, su obra se exhibía simultáneamente en la Serpentine Gallery de Londres, la Pace Gallery de Nueva York y el Museo de Arte de Portland, en Oregón. Sin lugar a dudas, pintó hasta el final.

Nació en Bradford en 1937, hijo de una familia obrera del norte industrial de Inglaterra. Entró a la Escuela de Arte de Bradford a los 16 años y se graduó del Royal College of Art de Londres con una medalla de oro. En 1963, su primera exposición individual se agotó antes de su inauguración. Tenía 25 años, conservaba su acento de Yorkshire y ya era imposible ignorarlo.

En 1964 se mudó a Los Ángeles y encontró el tema que lo inmortalizaría. Las piscinas de California, con su azul imposible, se convirtieron en las imágenes emblemáticas de sus inicios. "A Bigger Splash", pintada en 1967, captura el instante justo después de un chapuzón: el agua aún en plena erupción, el buceador ya desaparecido bajo ella. Pintó la salpicadura con pinceles diminutos, línea por línea, y se deleitaba con lo absurdo de la escena. "Me lleva dos semanas pintar este acontecimiento que dura dos segundos", dijo. Dos semanas para dos segundos. Hoy en día es una de las imágenes más reproducidas del siglo XX.

En 1984, el Museo Rufino Tamayo organizó una exposición de los diseños teatrales de Hockney en Ciudad de México, en su traslado en México para la muestra, su coche se averió. Pasó varios días varado en un pequeño hotel de Acatlán y, como era de esperar, hizo lo que mejor sabía hacer: observar. El patio, la luz, el color de las paredes. De aquella crisis surgió “Un paseo por el patio del hotel, Acatlán” (1985), a mi parecer una de las pinturas más alegres de su carrera. Otros lo habrían llamado mecánico, sin embargo, ¡Hockney creó una obra maestra! Este era su método de vida: dondequiera que aterrizara, incluso por casualidad, lo encontraba digno de ser pintado. Una productividad y una forma de ver lo cotidiano que todo joven artista debería estudiar.

Era un hombre que nunca se quedaba quieto. En París, a mediados de la década de 1970, diseñó escenografías para el ballet. De vuelta en Los Ángeles, donde plasmó la inmensidad de la ciudad en un único lienzo monumental, “Mulholland Drive: El camino al estudio”, de seis metros de ancho, pintado a partir de una mezcla de memoria e imaginación. Luego, a mediados de la década de 2000, en Yorkshire, donde regresó al paisaje de su infancia y lo encontró transformado (o quizás descubrió que él mismo lo había hecho). Los caminos de espino blanco del East Riding, rebosantes de flores un mes y despojados al siguiente, se convirtieron en una obra de arte en sí misma y, con el tiempo, tan reconocibles como las piscinas azules de California donde todo comenzó.

Luego, un último cambio. Tras regresar a Los Ángeles en 2013, dejó California una vez más y se instaló en Normandía con un granero como estudio. Los franceses, observó, aún comprendían el placer de comer y fumar simultáneamente. Allí, durante la pandemia, mientras el mundo se reducía al tamaño de sus ventanas, creó “Un año en Normandía”, 220 paneles pintados en un iPad, noventa metros de estaciones cambiantes, inspirados en el Tapiz de Bayeux y la pintura china en pergaminos.

Estaba con mi amigo James, también artista, cuando se dio a conocer la noticia, y le pregunté qué significaba Hockney para él. Su respuesta: “No me gustaron los dibujos del iPad cuando los vi por primera vez. Pero, en retrospectiva, había una brillante, casi warholiana, aceptación del arte en la era digital”. Exactamente. Mientras el mundo del arte realizaba seminarios sobre el valor de la pintura digital, un hombre de ochenta años tomó la herramienta y creó el Tapiz de Bayeux de nuestro siglo.

Hace dos semanas, me paré frente a esa obra en la Serpentine Gallery: la escarcha plateada sobre un campo, del color exacto de marzo, noventa metros de un hombre que se negaba a dejar de mirar. La gente caminaba lentamente a su alrededor, como quien pasea junto a un río. Después, leí que una vez describió la obra de su vida con sencillez: “Ama la vida”, dijo. “Mírala. Sigue mirando”.

Y así lo hizo. Durante ochenta y ocho años. A través de charcas y estaciones, amores y pérdidas, lienzos y pantallas. Nunca se detuvo.

Gracias, señor Hockney, por regalarle al mundo tanta belleza.

Versión original del texto "David Hockney: To a Man Who Gave the World so much Beauty" por Camilla Ridgers.

David Hockney

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