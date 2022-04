Al abstenerse de votar en la Consulta por la Revocación por segunda vez en seis décadas quien esto escribe no fue a las urnas, no porque no sea un proceso democrático, en señal de protesta por groseras e insolentes violaciones de la ley.

Arropados en su superioridad moral, todos los funcionarios lopezobradoristas, sin excepción, participaron en tumultuario violación de las leyes que rigen la consulta, leyes aprobada por ellos.

Podría no importar, si no lo hubieran presumido, arrogándose ese derecho “por no ser iguales”, pues por razones electoreras violan el juramento de cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿A dónde nos llevan?

Guerra sicológica por la reforma eléctrica

La batalla política por la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica seguirá como leit motiv del Partido Oficial y del Gobierno de la República, porque forma parte de una estrategia a mediano plazo para el sector energético.

Y, como toda batalla política, suelen producirse eventos, dichos y declaraciones que forman parte del nada sencillo juego de ajedrez legislativo y de la guerra sicológica a que someten a los adversarios.

Los morenistas de Ignacio Mier repiten las consignas de “la defensa de la soberanía nacional”. Puede ser, pero uno se queda con la impresión de atestiguar sólo un juego de valores entendidos con los intereses de inversionistas norteamericanos.

Congeladora del Senado anula organismos

Cuando dentro de 8 días regrese el Senado de su megapuente se encontrará con una gran pila de nombramientos pendientes de resolver, tantos que tal parece que la idea es despoblar a los organismos no gratos a Palacio Nacional.

Hay, por ejemplo 18 nombramientos de magistrados electorales locales, lo cual debilita al sistema electoral, o las vacantes en el INAI, designaciones en el IFETEL y otras incómodas autonomías.

Si el Senado acata la consigna de achicar al Gobierno y desmantelar instituciones, acata la premisa de que México necesita un Estado como el de hace 60 años. Seguro lo hacen por razones políticas, a menos que también fantaseen con que todo tiempo pasado fue mejor.

NOTAS EN REMOLINO

Los más díscolos afirman que en la revisión y “renegociación” de los contratos eléctricos que hará el Gobierno de México se aplicará el principio juarista: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas”. ¿Será?... Curioso, son tiempos tan nublados que algunos ácidos críticos de los gobiernos priistas durante más de 80 años del siglo pasado reconocen, para escándalo de los puritas, el gran mérito de que en medio de turbulentas dictaduras y asonadas en Latinoamérica, México vivió y ha vivido casi 90 años de pacíficas transiciones del poder... Yazmín Esquivel, José Luis González Alcántara y Alfredo González Ortiz Mena son los más fuertes aspirantes a ser Presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Paradojas de la morenidad... La CNTE está en pie de guerra y es capaz de no dejar vivir a ningún gobierno. ¿Hay alguien del Gobierno de México que sea interlocutor con esta versión delirante del populista radicalismo?... “La tarea del educador moderno no es podar selvas, sino regar los desiertos”, dijo el irlandés Clive Staples Lewis, el creador de “Las Crónicas de Narnia” ...