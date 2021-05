La diría revisión del horizonte electoral en el cuarto de guerra de Morena concluyó que el affaire Tamaulipas se pasmó en el laberinto juridicial, como cuando en el beisbol el equipo necesita quien “limpie las bases”.

El mánager de Morena ordeno llamar al bateador emergente. A la caja de bateo llegaron la UIF y la FRG. Filtran información de que “un juez” cree que el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray formaron asociación delictiva.

La jugada de pizarrón se apoya en la partitura escrita para el tenor Enrique Lozoya, dispuesto a cantar en sánscrito para seguir en su arraigo domiciliario. Llaman al emergente sólo para amarrar el triunfo, explican en Palacio Nacional. ¿Será?

¿Cuántos Aguilillas hay en la República?

“Me pongo en el lugar del Ejército, como lo atacan y vulneran y no poder responder con la fuerza que el Estado tendría que hacer en estos casos”, dijo a Joaquín López Dóriga el padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla.

El gobierno estatal y los soldados tapan las zanjas que bloquean los caminos de Aguililla. Las tapan con pico y pala, por la noche los criminales las abren con trascabos.

Nadie puede decir con certeza cuántos Aguilillas hay en México, igual que nadie registra la angustiosa indefensión de esas comunidades convertidas en campo de lucha de bandas criminales. Y nadie hace nada.

Habrá elecciones, pese a violencia criminal

Cada una por distintas razones, pero aumentan las voces que advierten que no será posible celebrar las elecciones en un clima de violencia como el que hay en tantas comunidades de México.

Quizá sea difícil instalar no sé cuántas casillas, pero no olvidemos que somos una nación de 127 millones de habitantes. El número de casillas que no abran no afectará, porque abrirá la mayoría de más de 160 mil planeadas por el INE.

La violencia no descarrilará la elección. Parafraseando a un clásico reciente: “el pueblo es más resiliente de lo que creen”, y el próximo 6 de junio no dejarán de ir a votar para escoger a sus ayuntamientos en 1,923 municipios de la República.

NOTAS EN REMOLINO

¿No es raro que sólo en Chiapas digan que llegaron abiertos los paquetes con el material electoral que desde CDMX son custodiados por la Guardia Nacional?... ¿Alguien se dio cuenta que fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la que revivió la ley que con el pretexto de los derechos de las audiencias violenta la libertad de expresión en los medios electrónicos? ¿De parte de quién?... Complacientes las aerolíneas mexicanas dicen que no les afecta la degradación de la calificación de la seguridad aeroportuaria que hizo la FAA, agencia federal de aviación de Estados Unidos. Lo que nadie dice es que la economía estadunidense está por abrirse y las aerolíneas mexicanas no aprovecharán el resurgimiento del turismo aéreo... El subsecretario de salud Hugo López Gatell no se arriesga y advirtió que la reapertura de escuelas no significa que no podría haber rebrotes de Covid 19. El que con leche se quema...