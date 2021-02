Los Globos de Oro del 2021 celebrarán la música de Billie Holiday, Ma Rainey, Sam Cooke y la diáspora afroestadounidense que ha permeado en la cultura popular en el último siglo con sus manifestaciones en el hip hop, el R&B o el jazz. Esto no es casualidad. Luego de que en la ceremonia del 2020 los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood recibieron críticas por su falta de diversidad, las cintas nominadas este año están llenas de diversidad racial y de interesantes conexiones musicales.

En Ma Rainey’s Black Bottom, una cinta basada en la obra de teatro del dramaturgo August Wilson, la actriz Viola Davis retrata a la cantante Ma Rainey, una pionera del blues quien se enfrentó al racismo, la explotación laboral y la discriminación en Estados Unidos durante los años veinte del siglo pasado. Davis fue nominada como mejor actriz dramática. La cinta producida por Denzel Washington y que tiene la última actuación en pantalla de Chadwick Boseman (quien falleció el año pasado) cuenta con los arreglos musicales del legendario saxofonista Branford Marsalis.

La cantante de soul Andra Day, que hizo su debut en el 2015 con el extraordinario álbum Cheers to the Fall, recibió también una nominación como Mejor Actriz de Drama por su interpretación de Billie Holiday en la película The United States vs. Billie Holiday, una mirada a su carrera musical mientras era investigada por el gobierno estadounidense. La célebre cantante de jazz fue otra figura trágica que también se enfrentó al machismo, la discriminación y la persecución por sus canciones, como “Strange Fruit”, que abordaban sin rodeos el profundo racismo en Estados Unidos.

Hamilton, el celebrado musical sobre el primer secretario del Tesoro estadounidense Alexander Hamilton que pasó de los escenarios de Broadway al servicio de streaming de Disney, recibió dos nominaciones como Mejor Comedia o Musical y su creador Lin-Manuel Miranda recibió otra nominación como Mejor Actor de Comedia.

Leslie Odom Jr. quien ganó notoriedad por darle vida al villano Aaron Burr en el exitoso musical, recibió una nominación como Mejor Actor de Reparto por su interpretación del cantante de soul Sam Cooke en One Night In Hollywood. La cinta retrata el encuentro que tuvieron en 1962, el boxeador Muhammad Ali, el activista social Malcolm X, el futbolista Jim Brown y Sam Cooke, cuatro de las figuras afroamericanas más importantes en los sesenta, tras la legendaria pelea entre Cassius Clay (Muhammad Ali) y Sonny Liston. El trompetista de jazz Terence Blanchard, quien cuenta en su currículum colaboraciones con Art Blakey, Lionel Hampton y ha musicalizado algunas de las películas de Spike Lee, es el encargado de musicalizar esta ficción.

Trent Reznor y Atticus Ross, quienes en otro universo son miembros de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, recibieron dos nominaciones por sus trabajos para Mank, del director David Fincher, y por Soul, la más reciente cinta animada de Pixar. En Soul, el jazz es otro de los protagonistas de la cinta. La película de Pixar logró combinar los talentos de Nine Inch Nails, con los del pianista Jon Batiste para musicalizar una película sobre el más allá.

En la parte jazzística, los directores recibieron la asesoría del pianista y compositor Herbie Hancock, la baterista Terri Lynne Carrigan, el cantante Daveed Diggs (otro alumno de Hamilton) y el baterista de The Roots Ahmir ‘Questlove' Thompson, para capturar la esencia de este género musical y transmitir sus complejidades. En el otro contrapunto musical, las piezas ambient de Trent Reznor y Atticus Ross nos brindan un puente entre las composiciones instrumentales de su extensa obra con Nine Inch Nails con su trabajo cinematográfico de casi 10 años que inició con la música para The Social Network también de David Fincher.

Music, el debut cinematográfico de la cantante australiana Sia, pese a que recibió dos nominaciones en las categorías de Mejor Musical o Comedia y Mejor Actriz, ha recibido una serie de críticas por representar el autismo con una actriz neuroatípica. Tampoco podemos olvidar la nominación de Riz Ahmed en Sound of Metal, una película de terror sobre un músico de metal que tiene que confrontarse con la pérdida de la escucha y la sordera.

Los Globos de Oro de este 2021, además de ser muy musicales, celebrarán a una nueva generación de cineastas afroestadounidenses y pueden ser la puerta de entrada para conocer a Ma Rainey, redescubrir el blues de Billie Holiday y volver a deleitarnos con la melodiosa e incomparable voz de Sam Cooke.

