Cine y televisión

¿Quiénes son los nominados a los Globos de Oro 2021?

Las cintas "Mank", "The Trial of the Chicago 7", "One Night In Miami" y "Borat Subsequent Moviefilm", lideraron las nominaciones a los Globos de Oro 2021. Mientras que en televisión, las series "The Crown" y "Schitt's Creek" lideraron las principales categorías. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de febrero debido a la pandemia.