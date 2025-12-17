San Luis a la vanguardia en la Agenda Nacional de Derechos Humanos

Acciones impulsadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se traducen en avances en materia de atención a las mujeres, migración y búsqueda de personas.

Derivado de las acciones impulsadas por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, durante 2025 San Luis Potosí registró avances importantes en la atención de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, brindando apoyo sin límites principalmente a mujeres, personas migrantes y colectivos civiles de búsqueda.

Estas acciones se realizan a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y dependencias como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas alcanza una efectividad del 74.5 por ciento en la localización de personas, gracias al fortalecimiento de su Laboratorio de Genética y al equipamiento especializado destinado a las labores de búsqueda e identificación entregado por el Gobernador.