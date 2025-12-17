Wall Street cierra con pérdidas; el Nasdaq cae con fuerza por temor a una burbuja tecnológica

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este miércoles. El mercado accionario estadounidense se mantiene bajo presión por el temor a una burbuja tecnológica, especialmente en las inversiones de inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.47% a 47,885.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.16% a 6,721.43 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.81% hasta 22,693.32.

Las acciones de Oracle (-5.41%) descendieron con fuerza después de que un informe mostró que el mayor socio para la compañía en centros de datos, Blue Owl Capital (-2.75%), no respaldará un acuerdo de 10,000 millones de dólares para su próxima instalación.

Entre las grandes tecnológicas, Amazon.com (-0.59%) retrocedió tras conocerse que está en conversaciones para invertir 10,000 millones de dólares en el fabricante de ChatGPT OpenAI, mientras la empresa más valiosa del mundo, Nvidia (-3.83%) también bajó con fuerza.

Fuera del sector tecnológico, Paramount Skydance (-5.42%) retrocedió después de que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (-2.39%) rechazó unánimemente su oferta de adquisición hostil. Netflix, cuya oferta es aún la principal, avanzó (+0.23%).

Siete de los 11 sectores del S&P 500 bajaron, liderados por el de tecnología de la información (-2.19%) y servicios de comunicación (-1.72%), que fue arrastrado por Meta (-1.16%) y sobre todo por Alphabet (-3.14%), tras informar una alianza contra Nvidia en software.