Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 2:00 min

Wall Street cierra con pérdidas; el Nasdaq cae con fuerza por temor a una burbuja tecnológica

Siete de 11 sectores del S&P 500 bajaron, liderados por el de tecnología y servicios de comunicación, que fue arrastrado por las caídas de Meta y Alphabet.

main image

El índice Nasdaq encabezó las pérdidas, golpeado por la caída de acciones como Oracle, Amazon.com y Nvidia.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este miércoles. El mercado accionario estadounidense se mantiene bajo presión por el temor a una burbuja tecnológica, especialmente en las inversiones de inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.47% a 47,885.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.16% a 6,721.43 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.81% hasta 22,693.32.

Las acciones de Oracle (-5.41%) descendieron con fuerza después de que un informe mostró que el mayor socio para la compañía en centros de datos, Blue Owl Capital (-2.75%), no respaldará un acuerdo de 10,000 millones de dólares para su próxima instalación.

Entre las grandes tecnológicas, Amazon.com (-0.59%) retrocedió tras conocerse que está en conversaciones para invertir 10,000 millones de dólares en el fabricante de ChatGPT OpenAI, mientras la empresa más valiosa del mundo, Nvidia (-3.83%) también bajó con fuerza.

Fuera del sector tecnológico, Paramount Skydance (-5.42%) retrocedió después de que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (-2.39%) rechazó unánimemente su oferta de adquisición hostil. Netflix, cuya oferta es aún la principal, avanzó (+0.23%).

Siete de los 11 sectores del S&P 500 bajaron, liderados por el de tecnología de la información (-2.19%) y servicios de comunicación (-1.72%), que fue arrastrado por Meta (-1.16%) y sobre todo por Alphabet (-3.14%), tras informar una alianza contra Nvidia en software.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete