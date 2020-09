Si hubieran existido las redes sociales en 1810, esta sería la comunicación entre los protagonistas de nuestra Independencia a través del WhatsApp:

Iturriaga: Les comunico que nuestro Monarca Carlos IV fue bajado del caballito en Bayona por José Bonaparte rey espurio. Yo podría ser el legítimo

Gabriel de Yermo: Brincos dierais. ¡Viva Fernando VII! Patria, rey y religión. Si queréis ultramarinos finos, os espero en La Flor de Vizcaya. Ofertas por insurrección

Iturriaga: El espurio sólo es Rey de Copas.

Josefa Ortiz: Si estás hasta la madre de la madre patria. Te invito a la junta-conjura-tertulia, el próximo jueves en Querétaro.

M Hidalgo: Señora sea discreta.

J Aldama: Acabamos de formar el grupo de los cuatro con M Hidalgo, I Allende y mi hermano Nacho. Vamos a jugar dominó el próximo 16 de septiembre.

M Hidalgo: Solicito campana grande que se oiga desde lejos. Parroquia de Dolores. Abierto día y noche.

Josefa Ortiz. ¡Ya nos cacharon!

M Hidalgo: Eso pasó por chismosa. Estoy con el alma en un grito.

J Aldama: Nos ahorcaron la mula de seises. Se cancela la partida de dominó y se inicia la partida de madre de los pinches gachupines.

Pípila: Ya tengo en Guanajuato la piedra que me encargó el cura Hidalgo. Apúrense a llegar porque pesa un chingo.

M Hidalgo: Cuando dije a coger gachupines no me refería a nada sexual.

M. Matamoros: Quiero ser del grupo de los cuatro aunque se vuelva de los cinco.

José M Morelos: Yo también quiero unirme a su causa. No lo he hecho por dolor de cabeza. Me pondré chiqueadores y los taparé con un paliacate.

I Allende: El grupo de los cuatro ha crecido. Ahora somos los insurgentes.

M Hidalgo: Anuncio la victoria en la Batalla de las Cruces. Nos vamos a Guadalajara.

José M. Morelos: Después Batalla de las Cruces tienes la Capital a tiro de piedra. ¿Por qué no atacas Cd. México?

M Hidalgo: Porque las huestes andan empulcadas y en Cd. México está el alcoholímetro.

Félix M Calleja.: Vosotros me peláis un real de tunas.

Vicente Guerrero: Un servidor, Nicolás Bravo y el compa Hermenegildo Galeana queremos unirnos a la causa y combatir con el nombre de Insurgentes Sur.

José M. Morelos: De pelos. Vengan a Cuautla, aquí tengo mi tropa y les haré un sitio. Si tienen un remedio para la migraña tráiganlo. Tengo un dolor de cabeza del carro. Pinche corrector quise decir del carajo.

I Allende: ¿Qué le pasa a Miguel Hidalgo? Aquí en Guadalajara inventó la mamada de que le digamos generalísimo. Se suben a un ladrillo y se marean.

M Hidalgo: Nos vamos pa´l norte Allende, Aldama, Jiménez y yo.

José M Morelos: ¡Chido! Si cruzan la frontera tráiganme unas aspirinas gabachas.

M Hidalgo: Sólo llegaremos a Acatita de Baján y nos regresamos. A ver si nos reunimos todos en Guanajuato. ¿Vale? No nos vayan a dejar colgados.

José M Morelos: Ahí estaré si se me quita el dolor de cabeza. Por lo pronto voy a Acapulco a ver si al nivel del mar me duele menos.

Abad y Queipo Obispo: Anuncio la excomunión de Miguel Hidalgo y seguidores. Dentro de 2 siglos la Iglesia me desmentirá para contentar a la grey.

José Miguel Fernández Félix: Avisa que desde hoy se llamará Guadalupe (como la virgen) Victoria (como la cerveza). Va mi espada en prenda, ¿cuánto me darán por ella?

José M Morelos: Notifico que los derechos de autor de los Sentimientos de la Nación únicamente son míos.

A de Iturbide: Desea conocer a Vicente Guerrero para comerse una sandía en Acatempan.

Vicente Guerrero: O ka. Sale, by. Un abrazo.

Meme patrio

En el grito deberían de incluir la frase: “Vivan los héroes que madrearon al ratero de la combi”.