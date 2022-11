¿Está lista la COP27 para un net-zero 4T?

Nada de lo que el canciller Marcelo Ebrard describió que le presentaron al secretario John Kerry en su visita a Sonora justificaba que Kerry lo calificara como una presentación “poderosa”. Mucho menos que le viera un “alcance impresionante”.

Que para 2024 Pemex lograra no quemar más de 2 por ciento del metano que produce no es particularmente encomiable. Apenas es regresar a Pemex a cumplir lo que dejó de hacer, a pesar de estar obligada, en este sexenio. Que la CFE agregara mil megawatts de capacidad instalada fotovoltaica en los próximos dos años, si es que lo logra, en realidad sería una victoria pírrica. No compensa, ni de cerca, la docena de miles de megawatts renovables privados que ha impedido que operen y se desarrollen regularmente. Que LitioMX haya presentado sus aspiraciones, a estas alturas, no es más que una promesa. Que Conacyt haya presentado la “red mexicana” para semiconductores no llega ni a promesa. Que un Estado como Sonora haya presentado su visión no cambia la realidad del país en su total. Y que la Semarnat haya presentado las ambiciones de reducción de emisiones de México, si se atrevió a presentar lo que esta Administración planteó en sus contribuciones nacionalmente definidas (NDCs) actualizadas, sería más bien una vergüenza.

La justificación de la reacción de Kerry vino después. “Estuve en México hace unos días y tendremos un anuncio mayúsculo, que el presidente López Obrador ha acordado respecto a lo que México ahora va a hacer”, dijo antes de viajar a Egipto. Estaba hablando de los preparativos de la COP27.

Además del contexto, Kerry sólo dio una pista más de los contenidos del anuncio. “Esto será significativo porque no es donde estábamos cuando fue el momento de Glasgow”. México, de hecho, emergió del ciclo completo de la COP26 como un blanco de los ambientalistas. En enero de este año, el presidente del World Resources Institute Ani Dasgupta criticó que “el único (país miembro del G-20) que no ha anunciado públicamente ningún compromiso es México”.

La otra pista está relacionada. Pero pasó medio desapercibida dentro del discurso de Ebrard, enredado entre la explicación del carbón y el carbono: “Estados Unidos tiene el compromiso para 2035 de ser una economía sin (carbono)... Y México está en un compromiso muy similar para llegar en fechas similares.” Aquí hay de dos: o el canciller mintió, o estaba dando una primicia camuflajeada. De confirmarse la segunda, y convertirse en un compromiso que nuestro gobierno realmente piensa cumplir, serían grandes noticias. Implicaría que México efectivamente está empezando a corregir el camino ambiental y tomando en serio sus obligaciones con la comunidad internacional.

Desafortunadamente, el propio Ebrard desinfló inmediatamente esas expectativas. ¿Por qué México “está en un compromiso muy similar”? “Porque está integrada la economía de los dos países.” Eso en realidad sólo explica por qué le importa a Estados Unidos. En otro punto del mismo discurso aseguró que “se comparte (con Estados Unidos) una visión de hacer crecer rápidamente la energía solar, como ya dije, geotérmica, eólica, e hidráulica.” Pero rápido aclaró que estaba hablando de la CFE: “todo eso va a hacer que la proporción de energías limpias que México está produciendo vía CFE crezcan aceleradamente.”

El gobierno de Estados Unidos justamente inició consultas bajo el T-MEC contra México por la discriminación en favor de la CFE, que muchas de las agencias estadounidenses perciben como también una afrenta al medio ambiente. ¿Estaba Ebrard provocando al USTR y al departamento de energía enfrente de Kerry y el embajador?

“Claramente”, como dijo Kerry, “México está tomando la iniciativa respecto a las decisiones que todos tenemos que tomar respecto a la crisis climática”. Como si anunciar una meta aspiracional para ser net-zero implicara realmente obligarse a tener cero emisiones netas en una fecha determinada –o siquiera dar pasos sustantivos para lograrlo.

