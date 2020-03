Así como en salud pública el panorama es complicado, máxime las últimas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que es el ámbito privado el escenario no luce mejor, dado el encarecimiento de dichos servicios.

Esto se debe a un negocio hospitalario concentrado, al cambio epidemiológico y la sofisticación en dispositivos médicos de detección, lo que eleva las tarifas.

En consecuencia, únicamente 7% de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores (SGMM), nivel que no sólo no ha crecido en años, sino que tiende a adelgazarse por la falta de una política pública de promoción desde la SHCP, de Arturo Herrera, y la CNSF, que lleva Ricardo Ochoa.

Con el coronavirus se sabe que no todas las aseguradoras cubrirán con sus pólizas la enfermedad, sobre todo si la OMS declara pandemia. Bupa de Luk Vanderstede es una de las que se sitúan en ese escenario, no así AXA de Daniel Bandle, Metlife, de Sofía Belmar, y apunte también a Mapfre, de Jesús Martínez. El tema, sin embargo, es irrelevante para el grueso de la población, porque no tiene y quizá nunca tendrá un SGMM debido al deterioro del poder de compra y al alza de las primas que este año está en un promedio de 12%, tendencia que se ha mantenido por la inflación hospitalaria. La AMIS, de Manuel Escobedo y que lleva Recaredo Arias, ya ha cuestionado dicho factor.

Falta transparencia en lo que cobran los hospitales, amén de los abusos conocidos, ya que los médicos deben cubrir cuotas.

En medio de la enorme concentración entre las firmas que no han dejado de crecer está Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Aldir. En esa misma categoría apunte al ABC, de Alejandro Alfonso Díaz, Médica Sur, que lleva Juan Carlos Griera, y Dalinde, de Mario González Ulloa, por citar algunos.

También por el lado del costo considere el alza de la siniestralidad por la mayor recurrencia de las enfermedades crónico-degenerativas, lo que igual motiva abusos de algunas aseguradoras que encarecen arbitrariamente las primas o reducen lo asegurado. En ese escenario en México la seguridad privada está por debajo de los niveles de los miembros de la OCDE.

En general, cuando se habla de seguros éstos apenas son 2.2% del PIB contra 9% de la OCDE. No sólo estamos en pañales en SGMM, en vida apenas 11.6% de los mexicanos tiene una cobertura, 30% de los autos cuenta con seguro y 26% de los hogares. Así que todo por mejorar.

Pronto nueva ley de normas con diputados

Desde el 2019 Economía elabora una nueva Ley de Metrología, labor a cargo de Alfonso Guati Rojo director de Normas. Le platico que el asunto está por llegar con los diputados para su discusión. Recién estuvo por ahí Graciela Márquez para sensibilizar de un asunto que debe ser modernizado, máxime las exigencias del T-MEC. Será la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Kukaponga gana anoche Franquicia del Año

Anoche la entrega del Premio Nacional de la Franquicia 2019 por parte de la Asociación Mexicana de Franquicias, que preside Julio Beleki. La ganadora fue Kukaponga, experta en campamentos y convenciones para escuelas y empresas de los esposos Francesco Lecanda y Marcela Labiaga, en tanto que Baby Ballet Marbet, de Mario Loaiza, resultó la mejor en servicios. En alimentos y bebidas se impuso Simplemente Deli, de Luis Ramos, y en el extranjero BusinessKids con 92 sucursales en cuatro continentes de María del Carmen Cabrera.

CIBanco lanza Cash Pink para mujeres

Más oportuna, imposible. Ayer CIBanco, de Jorge Rangel de Alba, lanzó su tarjeta CI Cash Pink para honrar a las mujeres que celebrarán su día en todo el orbe el próximo 8 de marzo. El plástico aportará recursos para el tratamiento de cáncer de mama. CIBanco donará 10 dólares por cada tarjeta que se adquiera.