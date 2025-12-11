Nuevos permisos de generación de luz detonarán baterías

La empresa mexicana de almacenamiento de energía Quartux pretende pasar de sus actuales 300 megawatts hora instalados en los segmentos comercial e industrial mediante baterías de respaldo, a más de 1,000 megawatts hora al cierre del 2026, gracias a que se encuentra en negociaciones para entrar en proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala tanto de privados que esperan ser seleccionados en la Convocatoria de la Secretaría de Energía, como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Diego Rasilla, vicepresidente de Relaciones Internacionales Energéticas de Quartux, explicó a El Economista que además del financiamiento de 50 millones de dólares que la empresa acordó recientemente del fondo especializado en infraestructura energética AINDA, cuenta con 500 millones de dólares en cartera para desarrollar las instalaciones que se requieran por parte de sus clientes generadores y usuarios de energía.

"El almacenamiento ya no se puede ver como un lujo, porque se ha vuelto una necesidad para cualquier proyecto energético", dijo, “cada vez más, cualquier participante del sector mexicano, desde los consumidores comerciales o industriales hasta los grandes generadores y comercializadores, como la CFE, van a buscar los ahorros y eficiencia que les da el respaldo y el desahogo de la red de transmisión”.

El directivo aseguró que la mexicana líder en almacenamiento mediante baterías de ion litio en México tiene la certeza de que varios grandes desarrolladores de parques eólicos y fotovoltaicos buscan respaldo para arrancar con sus actividades luego de que el gobierno publique los resultados de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica el próximo 18 de diciembre.

“Conocemos distintos desarrolladores que han mostrado interés. Sus proyectos están bien armados y son sólidos así que sí podrán ser seleccionados y sólo necesitarán saber cuánto de almacenamiento se les requerirá, porque se ha dicho que mínimo será 30%, pero falta que se defina con claridad”.

Al marco jurídico vigente le faltan todavía las disposiciones para premiar a quienes tengan flexibilidad en la inyección de energía si tienen almacenamiento, además de los requisitos mínimos de esta actividad que se pedirán a nuevos parques, explicó.

La región en que Diego Rasilla ve mayor potencial para expansión de nuevos parques de generación renovable con sistemas de almacenamiento de energía integrados es la Península de Yucatán, particularmente Quintana Roo y Yucatán. El otro punto que espera expansión es el Noreste que en los próximos años tendrá más desarrollos industriales y demanda de electricidad.

En ocho años de operaciones, la mexicana Quartux ha logrado la entrada en operación de 300 megawatts hora instalados mediante baterías con tecnología ion litio y un software patentado de diseño propio; tiene además proyectos en firme para la construcción de 150 parques de distintos tamaños en los próximos meses e inversiones por 100 millones de dólares en México, resaltó el directivo de la empresa.