Banobras busca detonar inversiones mixtas en carreteras

El 2026 será un año para detonar inversión mixta en el sector carretero y ya hay 14 proyectos listos que implicarán una inversión de 140,000 millones de pesos en donde el gobierno tendrá la rectoría de los activos, aseguró el director de Banobras, Jorge Mendoza.

Por lo pronto, antes de que termine el año iniciarán tres que son ampliaciones y desdoblamientos del modelo C-MRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) existente en Las Varas-Platanitos, un tramo que pasa por la costa de Nayarit y va a detonar una zona turística, la carretera Ciudad de México-Pachuca-Nuevo Necaxa y un libramiento en Reynosa para terminar de conectar Cadereyta hacia Tamaulipas.

En dichos proyectos (concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin) ya participan Mota Engil México, Omega y Coconal.

“Vamos a tener un buen 2026, estoy optimista de lo que viene. Hay que entender que la coyuntura es complicada. Ha pasado el primer año de gobierno que es cuando se crean muchos de los planes estratégicos de gobierno, de desarrollo, de infraestructura y ya hay avances en eso. Además, tenemos negociaciones con Estados Unidos, cambió el escenario geopolítico mundial y las empresas esperan tener definiciones para hacer inversiones, entre otras cosas”, comentó.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Constructores, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el funcionario mencionó que existe la claridad de la relevancia que tiene la inversión privada para el crecimiento económico del país y están trabajando en “ideas creativas” para impulsarla.

Sin embargo, aclaró: No hay que confundirnos. No vamos a regresar a las practicas anteriores. En todo momento todas las inversiones mixtas tienen que ser congruentes con el plan de gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Mejor conectividad

Después, Jorge Mendoza precisó que los 11 proyectos carreteros restantes serán licitados y que existe gran interés de empresas constructoras, aunque no ofreció mayores detalles compartió parte de los planes vinculados.

“Hay dos que son muy importantes: el corredor del Golfo, que vamos a ampliar y mejorar toda la carretera que lleva a Nuevo Laredo, y también vamos a mejorar y ampliar la autopista 57, saliendo de la Ciudad de México, luego a Querétaro, San Luis Potosí y a Piedras Negras.”, dijo.

Debido a que los tres primeros proyectos de desdoblamientos y ampliaciones mencionados se hicieron bajo la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y existe el interés de crear una nueva normatividad para inversiones mixtas, se le preguntó al director de Banobras qué es lo que harán al respecto. “Vamos a usar la correspondiente, se usa la de APP, pero si se implementa una nueva o la reforman. Estaremos trabajando de cerca con los diputados para saber cuál es el reglamento que usaremos”, respondió.

Una de las propuestas es la del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (que también participó en el foro de la CMIC), con su iniciativa de ley general de infraestructura para el bienestar.

¿Así como están las cosas se pueden sacar los 11 proyectos de inversión mixtas planteados?

Sí, sin problema.