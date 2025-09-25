Wall Street retrocede por moderación en las apuestas de recorte de tasa de interés

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana del jueves. Los promedios pierden terreno luego de la publicación de cifras positivas en Estados Unidos que relajan un poco las apuestas sobre un ciclo de recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.16% en 46,048.02 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cede 0.42% a 6,609.95 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.41% a 22,404.73.

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se situaron en 218,000, la semana pasada, según informó el Departamento de Trabajo este jueves, debajo de las 235,000 esperadas por los analistas. La cifra también fue inferior a las solicitudes de una semana antes.

"La verdadera pregunta será: ahora que los datos sobre el desempleo son menos malos de lo previsto, ¿significa eso que la Fed podría mantener (las tasas) en octubre y diciembre y esperar posiblemente hasta diciembre?", dijo Sam Stovall, estratega de CFRA Research.

En este contexto, se esperan las cifras del índice de precios del gasto en consumo personal PCE de mañana. Mientras tanto, los futuros encuentran 83.4% probable que la Fed ajuste la tasa en 25 puntos base el próximo mes. Ayer la probabilidad rondaba 92 por ciento.

En cuanto a las emisoras, los títulos de Intel (+5.38%) avanzan con fuerza luego de que se conoció que había buscado a Apple (+0.64%) para que se convierta en su inversionista. A inicios de este mes, Nvidia (+0.52%) anunció que invertiría en la compañía.

En cifras económicas, el tercer estimado para el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre fue de 3.8% anual, mayor que una expectativa de 3.3%. También se dio a conocer que las órdenes de bienes durables en agosto crecieron 2.9 por ciento.