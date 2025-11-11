Wall Street opera mixto; Nvidia y Meta golpean al Nasdaq

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del martes. Las referencias se mueven dispares mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de que el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos termine pronto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.36% a 47,539.88 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja 0.34% a 6,809.09 puntos. El Nasdaq Composite cae 0.85% a 23,326.99 unidades.

Ayer, el Senado estadounidense aprobó un acuerdo entre los republicanos y respaldado por un grupo de demócratas para financiar temporalmente al gobierno federal y retomar su actividad. La propuesta se envió a la Cámara de Representantes para que sea revisada.

Entre las empresas más grandes del mercado, destaca la caída en las acciones del gigante de los semiconductores Nvidia (-3.20%), que baja luego de que SoftBank haya anunció la venta de su participación en la compañía por 5,830 millones de dólares en octubre.

La pérdida de Nvidia presiona a los índices S&P 500 y Nasdaq, sumándose al descenso de los títulos de Meta Platforms (-1.30%). La matriz de Facebook baja luego de que se conoció que su jefe de inteligencia artificial renunciará y busca fundar su propia start-up.