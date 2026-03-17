Rubio acusa que los anuncios de Cuba de apertura a la inversión "no son suficientemente drásticos"

Los anuncios del gobierno de Cuba de que permitirá la inversión en la isla por parte de la diáspora "no son suficientemente drásticos", declaró este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El gobierno de La Habana anunció el lunes que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla en varios sectores, incluido el bancario.

"Eso no va arreglar las cosas", añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval, donde acompañaba a Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

Trump dijo por su parte que aspiraba al "honor de tomar Cuba, de alguna manera".

Al ser preguntado sobre los siguientes pasos con la isla comunista, Trump dijo: "Están hablando con Marco [Rubio], y vamos a hacer algo pronto".

Preguntado sobre la posibilidad de una suavización del embargo sobre la isla, vigente desde 1962, Rubio contestó: "El embargo está vinculado a cambios políticos sobre la isla".ministración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder, según informó The New York Times, que citó a cuatro personas cercanas a esas conversaciones.