Petro reporta que bombardeos en la frontera con Ecuador dejaron 27 cadáveres calcinados

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este ⁠martes que los bombardeos en la frontera con Ecuador dejaron 27 cadáveres calcinados, mientras que su homólogo ecuatoriano, Daniel ⁠Noboa, afirmó que su ⁠país está llevando a cabo ataques con bomba en su propio territorio contra narcotraficantes.

Ecuador realiza desde el domingo operativos militares en cuatro provincias, donde declaró un toque de queda nocturno, en contra de las bandas criminales que operan en su territorio, pero las autoridades han dicho que mantienen acciones en las zonas conflictivas a nivel nacional.

"Yo no he dado esa orden", declaró Petro en X, añadiendo que los ataques en la frontera no fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad colombianas. "Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales".

Noboa aseguró que, junto a la cooperación internacional, están bombardeando los escondites de ⁠los grupos criminales, en gran parte ⁠colombianos, y responsabilizó al ⁠gobierno de Petro de permitir su infiltración a territorio ecuatoriano ⁠por su descuido de la frontera.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", publicó por su parte Noboa en X, luego de que Petro sugiriera el lunes por la noche que Ecuador había lanzado las bombas.

El gobierno ecuatoriano no realizó ⁠comentarios de inmediato sobre la denuncia de Petro de los cuerpos calcinados en la frontera.