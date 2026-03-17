Pacífico mexicano impulsa viajes con Gala Vallarta 2026

Entre playas doradas, gastronomía de alto nivel y una oferta cultural en expansión, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se consolidan como uno de los corredores turísticos más atractivos del Pacífico mexicano. En este contexto, la Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026 se posiciona como un punto de encuentro clave donde convergen la experiencia del viajero y la dinámica comercial del sector.

El evento, organizado por la Secretaría de Turismo de Jalisco a través del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, reunió a más de 750 líderes de la industria global y generó 5 mil 796 citas de negocio. Durante tres días, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta fue el escenario de negociaciones que definirán la comercialización del destino en las próximas temporadas.

Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Jalisco y Juan Enrique Suárez, Secretario de Turismo de Nayarit en Gala Vallarta 2026.Foto: Patricia Ortega

Citas de negocio y proyección internacional

Participaron 558 profesionales del sector y 322 empresas, entre mayoristas, compradores internacionales y representantes hoteleros. Las negociaciones se realizaron directamente con 118 hoteles, 10 empresas de gestión de destinos (DMCs) y 44 operadores turísticos, lo que permitió establecer acuerdos enfocados en las temporadas de otoño e invierno.

Citas de Negocio en Gala Vallarta 2026Foto: Cortesía

La relevancia de la Gala radica en su capacidad para conectar la oferta turística del destino con los principales mercados emisores. Este modelo de negocio ha permitido consolidar la presencia de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit en la agenda global del turismo.

Además, la participación de 11 Pueblos Mágicos y destinos complementarios como Guadalajara y Costalegre fortaleció la estrategia de turismo de circuito, ampliando la experiencia del visitante más allá del segmento tradicional de sol y playa.

Diversificación, sostenibilidad e infraestructura

El destino avanza hacia una propuesta integral que combina naturaleza, cultura y gastronomía. Las experiencias que van desde recorridos por la sierra hasta actividades en la costa permiten diversificar la estancia del visitante y generar mayor derrama económica en la región.

En línea con las tendencias globales, la edición 2026 incorporó acciones orientadas a la sostenibilidad. La política de "cero uso de PET" marcó un precedente en la organización de eventos turísticos responsables en México, mientras que las iniciativas sociales fortalecieron el vínculo entre turismo y comunidad.

En materia de infraestructura, autoridades presentaron avances en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. El proyecto contempla una inversión cercana a los 5,000 millones de pesos y permitirá duplicar su capacidad hacia 2027, facilitando el crecimiento del flujo de visitantes.

Rumbo al Mundial 2026

El posicionamiento de Puerto Vallarta como la "Playa Oficial del Mundial 2026" abre nuevas oportunidades para el destino. Esta estrategia busca fortalecer su visibilidad internacional y atraer a una mayor cantidad de turistas en los próximos años.

Según información de la Secretaría de Turismo de Jalisco, los indicadores actuales respaldan este dinamismo. En los primeros meses del año se registró un incremento del 25% en la llegada de cruceros, mientras que el 90% de los eventos programados se mantiene confirmado, reflejando estabilidad operativa.