Saint-Gobain y Sindicato pactan alza salarial de 10% tras maratónica negociación

El Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint-Gobain alcanzaron un acuerdo de revisión salarial del 10% global, desglosado en un 7.5% directo al tabulador y 2.5% en prestaciones.

El pacto se selló tras una jornada crítica de más de 10 horas en las instalaciones del Poder Judicial, el pasado 3 de marzo, a las 22:30 horas, marcando el cierre de un ciclo de cuatro mesas de negociación, tres de ellas celebradas previamente en Cuautla.

Este sindicato, referente del modelo nacido con la Reforma Laboral de 2019, enfrentó una de sus revisiones más complejas debido al entorno recesivo que golpea a la planta. La caída en la producción y la falta de ventas en el sector han mermado los ingresos de la compañía, una realidad que ambas partes reconocieron en la mesa.

En entrevista con El Economista, Joaquín Guzmán, líder de la organización, fue tajante sobre la gravedad de la situación actual y el esfuerzo por no ceder terreno en el ingreso de los operarios.

"Fueron jornadas verdaderamente arduas. Estuvimos desde mediodía hasta casi las once de la noche en esta última mesa porque el escenario era crítico. No podemos ignorar que la producción ha bajado y que no hay ventas; la empresa lo resiente, pero nuestros trabajadores también lo sienten en sus bolsillos", afirmó Guzmán.

Para el líder sindical, el reto de esta revisión, estrictamente salarial, fue equilibrar la viabilidad de la fuente de empleo con la recuperación del poder adquisitivo.

"Somos un sindicato que surgió para dar voz real a la gente. Nuestro compromiso es que el costo de esta crisis de mercado no recaiga únicamente en el lomo de los operarios", subrayó.

Bajo la vigilancia del T-MEC, el caso de Saint-Gobain es emblemático. Al ser una organización surgida de la libertad sindical de 2019, el acuerdo no es definitivo hasta que la base lo ratifique. Guzmán fue enfático: "Aquí no hay acuerdos en lo oscurito. Lo pactado bajo esta presión será llevado a consulta para que los trabajadores decidan".

El éxito de esta revisión se medirá en la capacidad de mantener la paz laboral en un año donde el entorno macroeconómico no da tregua.

“En Saint-Gobain, el nuevo sindicalismo ha demostrado que puede negociar bajo máxima presión, pero la falta de pedidos en las líneas de producción sigue siendo el desafío principal que ninguna mesa de negociación puede resolver por sí sola”, destacó.