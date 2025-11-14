Wall Street extiende las pérdidas ante dudas sobre la publicación de indicadores

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este viernes. Continúa la liquidación de valores tecnológicos en el mercado, en medio de dudas sobre la publicación de datos económicos pendientes en Estados Unidos, tras el fin del cierre de gobierno federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.83% a 47,061.76 unidades, mientras que el índice S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.28% a 6,718.73 unidades. El Nasdaq Composite cae 0.15%, a 22,836.58 unidades.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo ayer que el gobierno publicará un esperado informe sobre la situación del empleo de octubre, sin embargo, no incluirá las cifras de la tasa de desempleo. El funcionario tampoco hizo mención sobre datos de inflación.

Las cifras son importantes para anticipar los siguientes pasos de la Reserva Federal, que ha recortado su tasa de interés en las dos reuniones más recientes. Sus funcionarios han mostrado dudas recientemente sobre la posibilidad de que esas medidas se repitan el próximo mes.

La preocupación por las elevadas valoraciones de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) episodios de liquidaciones en las últimas semanas. El Nasdaq se dirige a su quinta sesión de descensos. También se encaminaba a una segunda semana seguida de pérdidas.