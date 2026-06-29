Wall Street anota fuertes alzas al cierre; Dow Jones alcanza máximo histórico

Las bolsas estadounidenses cerraron el lunes con fuertes subidas, y el Dow Jones alcanzó un máximo histórico al cierre, tras el alivio de las tensiones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán y el repunte de las principales acciones del sector tecnológico tras las recientes ventas.

El índice S&P 500 cerró este 29 de junio con un alza de 86.41 puntos, o un 1.18%, hasta cerrar en 7,440.43 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 514,90 puntos, o un 2.07%, hasta los 25,820.14. El Dow Jones Industrial Average subió 306.63 puntos, es decir, un 0.59%, hasta situarse en 52.182.74.

Una fuente informó a Reuters que se espera que los equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, después de que los ataques del fin de semana amenazaran con hacer fracasar el frágil acuerdo.

El 17 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento destinado a poner fin a cuatro meses de conflicto. En virtud de dicho documento, ambas partes acordaron cesar las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

"El hecho de que se produjeran hostilidades entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana realmente no tuvo un efecto negativo en el mercado", afirmó Peter Cardillo, economista jefe de mercados de Spartan Capital Securities en Nueva York.

"El mercado mira hacia el futuro y se prepara para la temporada de resultados, que ya no está tan lejos", añadió.

La mayoría de las empresas del S&P 500 tienen previsto comenzar a publicar sus resultados del segundo trimestre a partir de mediados de julio.

El sector de servicios de comunicaciones lideró las subidas entre los sectores del S&P 500. Las acciones de Comcast se dispararon después de que el proveedor de medios y televisión por cable anunciara que planea dividirse en dos empresas independientes que cotizarán en bolsa mediante una escisión libre de impuestos de NBCUniversal y Sky.

En tanto, SpaceX cerró al alza después de que el Nasdaq anunciara que la empresa, recién cotizada, se incorporará al índice Nasdaq 100 el 7 de julio. Alphabet, matriz de Google, cerró al alza en su primer día como componente del Dow Jones.