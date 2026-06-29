Indicadores del 29 de junio al 3 de julio: Expectativas económicas, remesas y venta de autos

En el arranque del segundo semestre del año, en México se publicará información sobre expectativas económicas y empresariales, entrada de remesas, venta de autos y confianza del consumidor. En Estados Unidos, la atención de los mercados se centrará en indicadores clave del mercado laboral.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el lunes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 30 de junio: Oferta de empleo en EU

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo de Estados Unidos (mayo)

Confianza del consumidor de The Conference Board en EU (junio)

Como cada martes, el Banco de México publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte permite evaluar la demanda de instrumentos de deuda local, como los Cetes, Bonos M y Udibonos, y ofrecer pistas sobre las expectativas de los inversionistas respecto a la trayectoria de las tasas.

En Estados Unidos se conocerán los resultados de la encuesta JOLTS de vacantes laborales de mayo. El indicador mide el número de vacantes en la economía y es una referencia relevante para evaluar la fortaleza del mercado laboral, uno de los factores más observados por la Fed al momento de definir su política monetaria.

También se publicará el índice de confianza del consumidor elaborado por The Conference Board para junio. El indicador refleja la percepción de los hogares sobre la situación económica actual y futura, por lo que ofrece señales importantes sobre la evolución del consumo, principal motor de la economía estadounidense.

Miércoles 1 de julio: Expectativas económicas

Encuesta a analistas del sector privado (junio)

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (junio)

Remesas con el exterior (mayo)

Cambio del empleo no agrícola ADP en EU (junio)

PMI manufacturero de EU (junio)

PMI manufacturero ISM de EU (junio)

Inflación de la zona euro (junio)

El Banco de México divulgará los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los analistas del sector privado correspondiente a junio. Recopila pronósticos sobre el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, ofreciendo una visión sobre las perspectivas económicas del mercado.

En tanto, el Inegi publicará los resultados preliminares de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial correspondientes a junio. El reporte incluye indicadores de confianza, pedidos manufactureros y expectativas empresariales, por lo que permite evaluar la percepción del sector productivo sobre el presente y futuro de la economía local.

Banxico también dará a conocer las cifras de remesas correspondientes a mayo. El reporte permite conocer el flujo de recursos enviados por los mexicanos desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos, y constituye una referencia relevante para evaluar el consumo de los hogares y la disponibilidad de divisas en el país.

La consultora ADP publicará su estimación de empleo privado estadounidense correspondiente a junio. No forma parte de las estadísticas oficiales, pero suele ser utilizada por los inversionistas como una referencia anticipada sobre el comportamiento del mercado laboral antes de la publicación de las nóminas no agrícolas.

Además, se contempla el reporte de los índices PMI manufacturero y PMI manufacturero ISM de junio en Estados Unidos. Estos indicadores ofrecen una lectura oportuna sobre la actividad industrial de la mayor economía y son ampliamente seguidos para identificar señales tempranas de expansión o desaceleración económica.

En Europa se divulgará la inflación preliminar de junio. Los mercados seguirán de cerca la evolución de los precios en la zona euro para evaluar si continúan moderándose las presiones inflacionarias y cuáles podrían ser las implicaciones para las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

Jueves 2 de julio: Venta de autos

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (junio)

Nóminas no agrícolas de EU (junio)

Tasa de desempleo de EU (junio)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

El Inegi publicará el jueves las cifras preliminares de ventas de vehículos ligeros de junio. El reporte permite evaluar el desempeño de uno de los sectores industriales clave y con mayor peso en la economía mexicana, además de ofrecer señales sobre la fortaleza de la demanda interna y de la actividad manufacturera.

La clave estará en el reporte laboral de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas mostrarán cuántos empleos fueron creados en junio, mientras que la tasa de desempleo evaluará la salud del mercado laboral. El ingreso promedio por hora trabajada ayuda a medir la evolución de los salarios y prever presiones inflacionarias.

Como cada semana, también se conocerán los datos de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El indicador ofrece una lectura oportuna sobre las condiciones del mercado laboral y ayuda a identificar cambios en la dinámica del empleo antes de que se reflejen en reportes de mayor alcance.

Viernes 3 de julio: Confianza del consumidor

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (junio)

El viernes destaca la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor de junio. El indicador permite conocer la percepción de los hogares mexicanos sobre su situación económica actual y futura, así como sus expectativas respecto a la economía, por lo que constituye una referencia relevante para los inversionistas.