Alphabet debuta en el Dow Jones mientras el índice se inclina hacia el sector tecnológico

Las acciones de ⁠Alphabet subían el lunes, cuando la matriz de Google hizo su ⁠debut en el índice Promedio Industrial Dow Jones, sustituyendo a Verizon Communications y situándose inmediatamente entre sus miembros más influyentes.

Sus acciones ganaban 3.7%, a 350.24 ⁠dólares, lo que suponía uno de ⁠los mayores impulsos para el Dow, compuesto por 30 empresas.

La empresa sustituyó a Verizon en el índice, según anunció S&P Dow Jones Indices el 23 de junio.

Al ser una acción de mayor valor, Alphabet tiene más peso en el índice ponderado por precio que el que tenía Verizon —que era uno de sus miembros menos influyentes— y amplía la exposición del Dow a la publicidad digital, la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Esta incorporación eleva a cinco el número de miembros de los "Siete Magníficos" en el Dow, junto a Nvidia, Amazon, Apple y Microsoft.

La anterior reorganización, en noviembre de 2024, incorporó a Nvidia y Sherwin-Williams en sustitución de Intel y Dow Inc.

Los fondos indexados que siguen al Dow deben comprar acciones de Alphabet para reflejar el cambio, pero es probable que la demanda sea modesta: el Dow contaba con unos 115,000 millones de dólares en activos indexados y referenciados a él a 31 de diciembre de 2024, frente a los aproximadamente 20 billones de dólares del S&P ⁠500, del que Alphabet ya forma parte, según ⁠S&P Dow Jones Indices.

Las ⁠acciones de Alphabet han subido aproximadamente 11% este año, al cierre de la última ⁠sesión, situándose entre las que mejor rendimiento han tenido del grupo de las "Siete Magníficas", formado por las empresas tecnológicas de megacapitalización.

El Dow, con 130 años de historia, sigue siendo uno de los índices más citados del estado de ánimo del mercado estadounidense.

Las acciones de Verizon caían 7.8%, a 42,03 dólares, en el marco de un retroceso generalizado de los valores del sector de las telecomunicaciones después ⁠de que Comcast anunció que se dividiría en dos empresas que cotizarán en bolsa mediante la escisión de NBCUniversal y Sky.