Así es "No es otra telenovela mexicana", la sátira que revive los clásicos de la TV

"¡Maldita lisiada!" El grito que marcó a una generación resuena en nuestra mente al empezar a ver “No es otra telenovela mexicana”, una producción que se alimenta del drama para hacer una crítica a las telenovelas mexicanas.

La puesta en escena se presenta como una propuesta que, desde su título, juega a la meta-narrativa: reconoce los recursos agotados del género para intentar subvertirlos, o al menos, reírse de ellos.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Quecho Muñoz, director de esta pieza teatral, mencionó que quería plasmar la identidad del mexicano y las telenovelas son parte del ADN, por esta razón es que comenzó a investigar cuáles eran las telenovelas más famosas.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana con Quecho Muñoz. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

La mayor virtud de la obra es su autoconciencia, ya que la trama no intenta ocultar que está habitando los terrenos comunes de los melodramas clásicos (el millonario atormentado, la protagonista abnegada, el secreto familiar inconfesable), sino que los utiliza como munición para la comedia.

La historia que se presenta está llena de giros inesperados, utilizando las referencias más icónicas de las telenovelas mexicanas tiene un mensaje más profundo de lo que uno podría creer.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

"La obra cuenta una historia original que también te va a llevar a cuestionarte y hacer un poco las pases con el género y que no importa si eres fan o no eres de las telenovelas mexicanas, te atraparán y la pasarás increíble”, agregó Quecho Múñoz.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Las telenovelas no solo reflejaban la realidad mexicana en la pantalla, sino que activamente la moldeaban para la sociedad, normalizando dinámicas de sumisión, una meritocracia ficticia y roles de género sumamente rígidos, todo perfectamente maquillado bajo el empaque del "amor verdadero".

De este modo, la obra nos obliga a confrontar una incómoda verdad: que durante décadas aceptamos esos estereotipos nocivos como el retrato oficial de nuestra propia identidad, consumiéndolos diariamente a la hora de la cena como algo natural.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Es un ejercicio inteligente y valiente que funciona mejor cuando deja de intentar ser una historia "tradicional" y se abraza por completo a su naturaleza irreverente. Es un recordatorio de que, para evolucionar un género, a veces hay que desarmarlo pieza por pieza frente al público.

Las reacciones de la audiencia confirmaron el impacto de la puesta en escena. Enrique Mondragón, suscriptor de El Economista, destacó el valor de este encuentro previo y la calidad de la producción: “Estuvo excelente la dinámica y el elenco. Fue una experiencia extraordinaria, muy recomendable para todo aquel que quiera pasar un momento agradable”.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana con Enrique Mondragón. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

En sintonía con este entusiasmo, María Angélica Grimaldo, suscriptora de El Economista, elogió la capacidad del montaje para conectar con el público a través del humor, concluyendo: “Me encantó, la recomiendo muchísimo. Es una obra muy divertida y que nadie que quiera pasar un buen rato debe perderse”.

Experiencia M&G No es otra telenovela mexicana con María Angélica Grimaldo. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Es una obra que premia a quien conoce a fondo el canon de la telenovela tradicional. Si no estás familiarizado con los códigos del melodrama, algunos de los chistes más específicos podrían perder fuerza.

Si eres un consumidor nostálgico de las telenovelas, encontrarás aquí un espejo divertido, aunque a veces un poco desordenado, sobre la cultura del melodrama en México.

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