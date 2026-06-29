Parlamento francés aprueba ley sobre la moda rápida para frenar a Shein y Temu

El Senado ⁠francés aprobó el lunes una versión revisada de un proyecto de ⁠ley destinado a frenar a los minoristas de moda rápida en línea, como Shein, Temu —propiedad de PDD Holdings — y AliExpress, tras más de dos años de debate ⁠y deliberaciones entre las cámaras alta ⁠y baja del Parlamento, en un intento por los legisladores de elaborar un texto que se ajuste a la legislación de la Unión Europea.

En virtud de la ley, las empresas de moda ultrarrápida se enfrentan este año a multas de entre 0.25 y 6 euros por producto, que aumentarán hasta los 10 euros por producto en 2030.

La ley también prohíbe la publicidad de las empresas de moda ultrarrápida, así como que los influencers en línea las promocionen.

"Lo que está en juego hoy no es solo la ropa, sino el modelo de sociedad que queremos defender", afirmó Serge Papin, ministro de Pequeñas Empresas, en un discurso previo a la votación. "El sector al que se dirige este proyecto de ley es aquel que inunda nuestros mercados con moda desechable, con prendas que solo se llevan unas pocas semanas antes de ser tiradas a la basura".

Para que la ley entre en vigor, aún debe ser promulgada por el presidente.

Shein señaló que algunas medidas del proyecto de ley "parecen presentar ⁠incoherencias con el marco europeo aplicable que regula ⁠los servicios digitales y el ⁠comercio electrónico".

La Comisión Europea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La ⁠primera versión del proyecto de ley contra la moda rápida de Francia fue aprobada en marzo de 2024 por la Cámara Baja, mientras que la siguiente versión, aprobada en junio de 2025 por el Senado, era más específica, con medidas dirigidas a los minoristas de moda ultrarrápida que operan exclusivamente en plataformas en línea y que excluían a los actores europeos de la moda rápida como ⁠Zara y H&M.

Los portavoces de Temu y de AliExpress no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.