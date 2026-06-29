Trump dice que "Irán ha pedido una reunión", prevista para el martes en Doha

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las autoridades iraníes han "pedido una reunión", que, según él, se celebrará el martes en Doha, pocas horas después de que Teherán desmintiera esa misma información.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Catar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio de Exteriores iraní negó este lunes las informaciones de que equipos técnicos iraníes y estadounidenses fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff "volarán a Doha para mantener reuniones de alto nivel esta semana".

La incertidumbre en torno a las conversaciones se produjo tras la reanudación de ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, pese a un alto el fuego de abril y a un memorando de entendimiento, auspiciado por Pakistán y Catar, destinado a poner fin de forma permanente a la guerra.

Un diplomático con conocimiento de las conversaciones confirmó el lunes a la AFP que funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunirán en Doha para discutir el acuerdo.

"Los equipos técnicos que trabajan en la implementación del memorando de entendimiento tienen previsto reunirse en Doha en los próximos días", dijo el diplomático bajo condición de anonimato.

El diplomático añadió que "los canales de comunicación creados para desescalar cualquier incidente están en funcionamiento", tras los ataques entre Estados Unidos e Irán.